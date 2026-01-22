台股漲逾500點站上5日均線 台積電開高25元

台股22日開盤指數上漲124.76點，開盤指數為31,371.13點；多頭續趁勢拉高，指數漲逾500點，站上5日均線。台積電（2330）開盤價1,765，上漲25元。

群益投顧表示，美國最高法院針對川普實施關稅措施是否違憲的宣讀判決遲未公布，可能造成市場震盪幅度加劇。台股經濟基本面、題材面等皆樂觀偏多，較大不確定因素為國際性系統風險與漲多拉回修正;短線盪幅度較大，建議謹慎靈活操作。

操作題材可留意：

1.台積電2奈米製程概念股─蘋果2025年智慧型手機市占躍居全球冠軍，蘋果擬於2026年9月發表首款折疊螢幕手機iPhone Fold，並推出iPhone 18 Pro與iPhone 18 Pro Max，三款機型皆將搭載台積電2奈米製程A20 Pro晶片，封裝技術將從現行InFO（整合型扇出封裝）升級至更高階WMCM（晶圓級多晶片模組封裝），將帶動台積電2奈米製程生態系暢旺。

2.網通概念股─美國於2022年禁止華為與中興新電信設備輸美，並不斷要求歐盟等國阻斷紅色供應鏈；歐盟擬正式提案要求成員國禁用這些大陸電信設備，尤其華為在歐洲市占率較美國大，市場看好台灣網通廠可望迎來轉單效益。

周三（21日）美股四大指數收盤：道瓊指數收盤為49,077.23點，上漲588.64點、漲幅1.21%；S&P500指數上漲1.16%；那斯達克指數上漲1.18%；費半指數上漲3.18%。台積電ADR跌0.32%，收在326.12美元，較台北交易溢價18.6%。

美國總統川普在達沃斯世界經濟論壇宣布，已就格陵蘭問題達成協議「框架」，並將收回對歐洲加徵關稅的威脅，市場悲觀情緒一掃而空。市場「恐慌指數」VIX 隨即跌破 17，反映投資人對全面貿易戰爆發的疑慮隨即緩解。費城半導體指數大漲3.2%，再創歷史新高，英特爾和超微（AMD）分別大漲11.7%和7.7%。

三大法人周三集中市場合計賣超776.3億元：外資及陸資（不含外資自營商）賣超445.6億元，投信賣超175億元，自營商（自行買賣）賣超35.7億元，自營商（避險）賣超119.8億元。

永豐期貨說，在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少1,714口至3,508口，其中，外資淨空單減少8,202口至24,473口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少5,257口至2,120口。

選擇權未平倉量部分，01月大量區買權OI落在31,900點，賣權最大OI落在31,000點 ; 月買權最大OI落在32,200點，月賣權最大OI落在31,000點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.48上升至1.55。VIX指數下降0.25至22.97。外資台指期買權淨金額1.7億元 ; 賣權淨金額0.72億元。整體選擇權籌碼面偏多。