台股爆量跌 買盤轉進傳產 集中與櫃買市場總成交額衝1.12兆元新高

台股昨（21）日受美歐緊張關係升溫、台指期壓低結算影響，指數開低走低，跌破5日線，終結連三漲，電子、金融表現疲弱，買盤轉進部分傳產績優族群。終場指數大跌513點、收31,246點、跌幅1.6%、成交量擴張至8,993億元，攀歷史新高，呈現「價跌量增」格局。

台股昨日收大量長黑K，集中與櫃買市場總成交金額達1.12兆元、同步改寫歷史新猷。統計台股年初以來大漲2,282點，昨日指數跌破5日線，技術指標KD自高檔死亡交叉向下，短線整理壓力浮現。

不過，法人認為，下檔可觀察去年12月中旬以來多次守穩的10日線，作為短多格局是否延續重要觀察指標。若關鍵均線未有效跌破，盤勢仍屬高檔震盪整理，而非趨勢反轉。

地緣政治發酵，軍工族群昨日逆勢走強，上周台美關稅底定，資金轉向低基期且具題材支撐族群，如工具機、重電、玻陶、航空等，成為盤面避險亮點。

市場賣壓聚焦在記憶體、散熱、封裝測試、被動元件等，相關族群表現弱勢。千金股跌多漲少，檔數減少至29檔，其中精測逆勢勁揚9.7%最強勢、嘉澤跌6.6%最疲軟，權王台積電（2330）跌35元收1,740元，台達電以1,135元創下歷史新高。

三大法人連日同步站在賣方，昨日共賣超台股776.3億元。其中外資賣超445.6億元，連三賣、累計賣超763.4億元；投信賣超175億元，連19賣、累計賣超1,171.9億元；自營商賣超155.6億元，連三賣，累計賣超237.9億元。八大公股行庫低檔護持，昨日大買153.6億元，連三買，累計買超229.5億元。

綜合富邦投顧董事長陳奕光、統一投顧董事長黎方國、台新投顧副總經理黃文清表示，美歐因格陵蘭議題貿易關稅立場再度對立，衝擊市場風險情緒，美股走勢轉弱，牽動台股短線表現。

此外，台股短線漲多修正，資金轉進傳產族群避險，如工具機、重電、玻陶、航空等，兼具題材與基本面，值得留意。