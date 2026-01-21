危機落幕？黃金大漲 美股電子盤、台指期夜盤上沖下洗

台指期夜盤21日開盤後，受美股電子盤跌深反彈帶動，以31,506點、上漲35點開出後，一度上衝至31,608點、大漲137點，雖美國總統川普對收購格陵蘭一事上，態度出現緩和跡象，但市場持續觀望，黃金價格一度大漲逾100美元，意味市場資金持續流向避險資產中，道瓊電子盤由紅翻黑下，台指期夜盤也遭拖累下，截至晚間9點30分左右，指數在31,504點、約上漲33點附近遊走。

21日美股電子盤焦點，在於外電傳出川普最新表示，在格陵蘭問題上，將尋求讓「北約、美國都滿意」的解決方案，其措辭較先前的強硬立場明顯軟化，雖緩和市場部分擔憂，不過，避險資金持續湧入黃金，盤中一度大漲125美元，隨後漲勢也多維持在上漲100美元、漲幅2.1%附近遊走，鎳價也大漲逾300美元、漲幅近2%，顯示資金對格陵蘭問題上的疑慮仍在、且有擴大的趨勢中，道瓊、那斯達克電子盤率先由紅翻黑下，美元、美國十年期公債殖利率也同步走跌，也拖累台指期夜盤在上半場的走勢。

其中，台積電期夜盤交易在晚間9點30分時，在1,760元、上漲5元附近遊走，電子期上漲0.06%、半導體期上漲約0.26%，中型100期貨指數上漲0.19%。

台股21日盤面各類股跌多漲少，指數終場下跌513點，收31,246點，其中，外資現貨賣超440.6億元，在台指期未平倉淨空單方面，淨空單減少8,202口至24,473口；投信賣超175.9億元，自營商賣超157.5億元，三大法人合計賣超774.1億元。

市場專家建議，就技術面來說，21日台股開低走低、帶量收長黑K棒，失守5日線，日KD指標高檔恐將呈現向下死亡交叉，下檔觀察去年12月中旬以來皆能力守的10日線，做為台股短多格局延續與否參考，其中，集中市場、櫃買市場合計成交金額創下歷史新高，台股量能已經進入新的里程碑，即便短線震盪拉回，中長線偏多趨勢不易扭轉，操作心態拉回重要型態支撐沒有失守前，仍須偏多。