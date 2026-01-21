光寶科重訊宣布「公開收購宇智網通」 瞄準AI帶動網路流量成長

快訊

中央社／ 台北21日電
光寶科今天晚間召開重大訊息記者會。圖／截自證交所直播
光寶科今天晚間召開重大訊息記者會。圖／截自證交所直播

看好AI應用帶動行動網路流量迅速成長，光寶科今天宣布，董事會通過以每股現金新台幣54元，公開收購宇智網通已發行普通股股份，對照宇智今天收盤股價45.35元，溢價約19%。

宇智網通資本額3.76億元，此次光寶科預定最低收購數量為宇智已發行股份的20%，最高為100%，如全數收購，約將耗資20.3億元。

光寶科表示，此次公開收購期間自1月23日起至3月12日止。公開收購條件成就須以實際應賣股數達最低收購數量門檻。光寶科透露，宇智大股東參與應賣，占股權比重約7%至8%。

光寶科今天晚間召開重大訊息記者會，總經理邱森彬表示，隨著資料中心持續擴展，不斷推升邊緣運算和AI應用需求，行動網路流量同步迅速成長。在此趨勢下，固定無線接入（FWA）與Al優化的無線接取網路為重要關鍵技術，不僅提供高速、高品質連接，同時有效管理流量成長，確保大規模部署下維持可靠、低延遲的端到端連接能力。

邱森彬指出，光寶科本來就有網通產品，透過與宇智合作，有助產品互補與技術銜接，透過宇智的FWA產品、技術、人才，光寶科將進一步提供更完整的5G+連接產品組合，涵蓋路由器、交換機、小型基站及FWA。如果併購成功，預計9至12個月可以看到綜效。

光寶科說明宇智網通營運狀況，2025年營收規模約20億元，毛利率約17%，營益率約8%至9%，2024年獲利約1.36億元，每股盈餘3.6元。

邱森彬先前就預告，光寶科前幾年採取精實聚焦策略，調整已告一段落，考量光寶科在許多項目領域已經做到第一，要再繼續長大，光靠自己內部有機成長很困難，需要透過外部併購。

光寶科董事長宋明峰表示，透過與宇智網通結盟，整合雙方產品線與資源，將持續強化市場競爭力與成長韌性，掌握新世代網路基礎建設所帶動的長期商機，及早布局因應AI驅動的網路創新、AI應用和邊緣運算加速發展所帶來的市場機會。

在雙方合作洽談過程中，宇智網通董事長袁允中期許透過此次與光寶科結盟，能整合彼此資源與團隊，加速實現產品創新與次世代技術突破，在快速演進的AI浪潮中，打造可持續成長的競爭優勢，為5G+未來創造更多可能。

