就市論勢／工具機、重電 資金轉進

經濟日報／ 第一金投信股票投資團隊

盤勢分析

台美貿易協議底定，觀察基本關稅條件與日、韓等貿易競爭國相當情況下，有利台灣傳產卡位美國市場，迎接新一波成長動能。另一方面，美歐在格陵蘭議題針鋒相對，關稅再度成為雙方武器，市場擔憂漸趨明朗的貿易局勢陷於混沌，美股四大指數全線收黑。

台股昨（21）日開低，終場跌幅擴大，跟隨美股盤弱，加上波段獲利賣壓湧現，高位承接買盤力道有限，終場跌513點，收31,246點，成交量8,993億元，跌點及跌幅是去年11月21日以來最大，當時是受到資金獲利出場影響。

台股近期高檔震盪，主要原因分別為基本面利多實現及技術面持續過熱。擔綱台股AI供應鏈領頭羊的台積電（2330）2025年獲利優於預期，後市展望亦佳，成為這波推動台股加速上揚發動機，台灣AI供應鏈同步創高。

投資建議

研判台積電獲利創下新高，為AI供應鏈提供強勁基本面支撐，短線股價已反映此利多，疊加地緣政治雜音，大盤可能進入漲多整理。

操作策略建議選股不選市，避開利空區，資金可能從漲多記憶體、ABF載板等熱門股，轉向基期相對較低、且受惠貿易協議的傳產族群，如工具機、重電、汽車零組件及紡織等，AI供應鏈則靜待短線獲利賣壓洗禮，續漲動能依然可期，配置布局上掌握類股輪動行情。

