投保中心去年獲償4.4億元

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導

投保法新制與獨董盡責審議雙管齊下，投保中心2025年獲償金額達4.48億元，近五年來最高，其中光是科風（3043）一案獲償金額就達2.5億元。投保中心昨（21）日舉行新春記者會，投保中心董事長張心悌指出，歷年透過和解、強制執行及判決後清償等，實際取得賠償款項累計達80餘億元。

2025年主要有兩大業務成果：一、制度面向，立法院去年7月通過投保法修正案，擴大提起代表訴訟及解任訴訟事由，確保董事轉任他公司後仍可追訴，建立更嚴密法律防線。投保中心針對不適任者提起四件解任訴訟，其中三件屬跨公司解任，有效強化對公司治理監督。

二、推動「獨立董事盡責審議制度」，希冀透過制度化指引，協助獨立董事在審議財務、投資或交易等重大議案時，掌握應注意的關鍵風險與提問方向，並建立可被檢驗的決策過程。

目前已有八家公司逾20位獨董被究責，但透過獨立董事盡責審議會五大審議面向，有七位獨董沒有被追訴。

2025年投保中心也遇到找不到人、意願不高雙挑戰，總經理林俊宏指出，為確保賠償款項落實發放，投保中心除持續以書面通知授權投資人，今年起將導入簡訊通知機制，提醒投資人領取賠償款，同時結合既有「錢找人」活動，主動公告與多元聯繫，讓賠償款項及早入袋；同時，為降低投資人參與團體訴訟門檻並提升登記率，投資人僅需透過線上公告、數位授權及電子簽章，在家即能快速完成求償。

投保中心 董事長

延伸閱讀

3億元賠償金有你一份嗎？投保中心急尋證券詐欺受害人來領錢

國票證人事 牽動國票金改選

人力銀行調查：台大、成大畢業生最獲職場青睞 私校淡江奪冠

為不副署、台積電赴美彈劾總統 綠：理由莫名其妙

相關新聞

台股爆量跌 買盤轉進傳產 集中與櫃買市場總成交額衝1.12兆元新高

台股昨（21）日受美歐緊張關係升溫、台指期壓低結算影響，指數開低走低，跌破5日線，終結連三漲，電子、金融表現疲弱，買盤轉...

危機落幕？黃金大漲 美股電子盤、台指期夜盤上沖下洗

台指期夜盤21日開盤後，受美股電子盤跌深反彈帶動，以31,506點、上漲35點開出後，一度上衝至31,608點、大漲13...

就市論勢／工具機、重電 資金轉進

台美貿易協議底定，觀察基本關稅條件與日、韓等貿易競爭國相當情況下，有利台灣傳產卡位美國市場，迎接新一波成長動能。另一方面，美歐在格陵蘭議題針鋒相對，關稅再度成為雙方武器，市場擔憂漸趨明朗的貿易局勢陷於混沌，美股四大指數全線收黑。

券商2025年賺1,102億 創高

臺灣證券交易所昨（21）日公告，受惠台股交投熱絡，全體證券商2025年12月稅後淨利達130.14億元，累計全年稅後淨利...

投保中心去年獲償4.4億元

投保法新制與獨董盡責審議雙管齊下，投保中心2025年獲償金額達4.48億元，近五年來最高，其中光是科風一案獲償金額就達2...

證交所孵化前瞻獨角獸

臺灣證券交易所表示，展望2026年業務發展，將持續鎖定「台灣元素」 擴大布局國際市場，除了與中介機構密切合作開發潛在案源...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。