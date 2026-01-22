投保中心去年獲償4.4億元

投保法新制與獨董盡責審議雙管齊下，投保中心2025年獲償金額達4.48億元，近五年來最高，其中光是科風（3043）一案獲償金額就達2.5億元。投保中心昨（21）日舉行新春記者會，投保中心董事長張心悌指出，歷年透過和解、強制執行及判決後清償等，實際取得賠償款項累計達80餘億元。

2025年主要有兩大業務成果：一、制度面向，立法院去年7月通過投保法修正案，擴大提起代表訴訟及解任訴訟事由，確保董事轉任他公司後仍可追訴，建立更嚴密法律防線。投保中心針對不適任者提起四件解任訴訟，其中三件屬跨公司解任，有效強化對公司治理監督。

二、推動「獨立董事盡責審議制度」，希冀透過制度化指引，協助獨立董事在審議財務、投資或交易等重大議案時，掌握應注意的關鍵風險與提問方向，並建立可被檢驗的決策過程。

目前已有八家公司逾20位獨董被究責，但透過獨立董事盡責審議會五大審議面向，有七位獨董沒有被追訴。

2025年投保中心也遇到找不到人、意願不高雙挑戰，總經理林俊宏指出，為確保賠償款項落實發放，投保中心除持續以書面通知授權投資人，今年起將導入簡訊通知機制，提醒投資人領取賠償款，同時結合既有「錢找人」活動，主動公告與多元聯繫，讓賠償款項及早入袋；同時，為降低投資人參與團體訴訟門檻並提升登記率，投資人僅需透過線上公告、數位授權及電子簽章，在家即能快速完成求償。