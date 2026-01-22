券商2025年賺1,102億 創高

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北報導

臺灣證券交易所昨（21）日公告，受惠台股交投熱絡，全體證券商2025年12月稅後淨利達130.14億元，累計全年稅後淨利1,102.54億元，連續兩年突破千億元大關，更打破2021年1,054億元的歷史紀錄，寫下台灣證券史最高獲利表現。

根據證交所數據，12月全體證券商稅後淨利較11月成長34.59億元、增幅約36.20% 。雖然12月大盤總成交值因年底國內外法人休假較上月減少6.84%為10.649兆元，導致經紀手續費收入略有衰退，但自營業務表現亮眼。

數據顯示，12月自營業務淨利較上月大增41.77億元，成長幅度高達4,491.40% 。主因自營部持有證券評價利益顯著增加，成功抵銷經紀與承銷業務衰退的影響，自營部門趁著年底跟著結算績效將部分部位獲利出清。

總結2025年全年表現，全體券商稅後淨利較2024年成長約86.51億元、年增 8.51%。綜觀各項主要業務：一、經紀業務，隨大盤成交量能放大，全年經紀手續費收入年增2.11%。二、自營業務，受惠股市多頭，證券評價利益提升，自營損益年增約4.20億元、1.58%。三、承銷業務獲利表現最為突出，全年承銷淨利年增28.8億元，年增率達33.14%。

證券商 台股

延伸閱讀

AI 吃電怪獸！12月高壓用電續亮紅燈 半導體用電呈雙位數成長

主動中信台灣卓越 ETF 1月22日掛牌上市並得辦理融資融券

證交所去年繳亮眼成績

證交所組織調整 迎合AI產業興起

相關新聞

台股爆量跌 買盤轉進傳產 集中與櫃買市場總成交額衝1.12兆元新高

台股昨（21）日受美歐緊張關係升溫、台指期壓低結算影響，指數開低走低，跌破5日線，終結連三漲，電子、金融表現疲弱，買盤轉...

危機落幕？黃金大漲 美股電子盤、台指期夜盤上沖下洗

台指期夜盤21日開盤後，受美股電子盤跌深反彈帶動，以31,506點、上漲35點開出後，一度上衝至31,608點、大漲13...

就市論勢／工具機、重電 資金轉進

台美貿易協議底定，觀察基本關稅條件與日、韓等貿易競爭國相當情況下，有利台灣傳產卡位美國市場，迎接新一波成長動能。另一方面，美歐在格陵蘭議題針鋒相對，關稅再度成為雙方武器，市場擔憂漸趨明朗的貿易局勢陷於混沌，美股四大指數全線收黑。

券商2025年賺1,102億 創高

臺灣證券交易所昨（21）日公告，受惠台股交投熱絡，全體證券商2025年12月稅後淨利達130.14億元，累計全年稅後淨利...

投保中心去年獲償4.4億元

投保法新制與獨董盡責審議雙管齊下，投保中心2025年獲償金額達4.48億元，近五年來最高，其中光是科風一案獲償金額就達2...

證交所孵化前瞻獨角獸

臺灣證券交易所表示，展望2026年業務發展，將持續鎖定「台灣元素」 擴大布局國際市場，除了與中介機構密切合作開發潛在案源...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。