券商2025年賺1,102億 創高

臺灣證券交易所昨（21）日公告，受惠台股交投熱絡，全體證券商2025年12月稅後淨利達130.14億元，累計全年稅後淨利1,102.54億元，連續兩年突破千億元大關，更打破2021年1,054億元的歷史紀錄，寫下台灣證券史最高獲利表現。

根據證交所數據，12月全體證券商稅後淨利較11月成長34.59億元、增幅約36.20% 。雖然12月大盤總成交值因年底國內外法人休假較上月減少6.84%為10.649兆元，導致經紀手續費收入略有衰退，但自營業務表現亮眼。

數據顯示，12月自營業務淨利較上月大增41.77億元，成長幅度高達4,491.40% 。主因自營部持有證券評價利益顯著增加，成功抵銷經紀與承銷業務衰退的影響，自營部門趁著年底跟著結算績效將部分部位獲利出清。

總結2025年全年表現，全體券商稅後淨利較2024年成長約86.51億元、年增 8.51%。綜觀各項主要業務：一、經紀業務，隨大盤成交量能放大，全年經紀手續費收入年增2.11%。二、自營業務，受惠股市多頭，證券評價利益提升，自營損益年增約4.20億元、1.58%。三、承銷業務獲利表現最為突出，全年承銷淨利年增28.8億元，年增率達33.14%。