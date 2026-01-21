散熱廠晉鋒拚上市 證交所通過

快訊

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導
臺灣證券交易所於21日召開第875次「有價證券上市審議委員會」，審議通過晉鋒-KY（7807）初次申請股票第一上市案，惟本案尚須提報證交所董事會核議。圖／本報資料照片
臺灣證券交易所於21日召開第875次「有價證券上市審議委員會」，審議通過晉鋒-KY（7807）初次申請股票第一上市案，惟本案尚須提報證交所董事會核議。

有關晉鋒科技(開曼)股份有限公司（Apistek Technology (Cayman) Ltd）之相關基本資料，公司負責人為董事長張龍雨，申請上市資本額為新台幣2.73億元，輔導上市的承銷商為凱基證券。

晉鋒-KY主要業務為散熱風扇及散熱模組之研發、製造及銷售。市場結構上，內銷占1.50%、外銷98.50%。股權結售上，全體董事持股比率：董事7席，共占14.67%。

晉鋒-KY的財務表現部分，稅前純益：2022年2.81億元、2023年2.29億元、2024年1.47億元、2025年前3季1.17億元。

每股稅後純益（EPS），2022年12.31元、2023年9.78元、2024年5.83元、2025年前3季3.71元。

