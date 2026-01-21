台股太熱！全體券商去年賺1,102.54億元 連兩年破千億元創歷史新高

快訊

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導
臺灣證券交易所公告，全體證券商2025年12月份稅後淨利130.14億元，累計稅後淨利1,102.54億元，受惠台股熱絡、成交值上升，帶動2025年全年獲利創下歷史新高。台股示意圖／聯合報系資料照
臺灣證券交易所公告，全體證券商2025年12月份稅後淨利130.14億元，累計稅後淨利1,102.54億元，受惠台股熱絡、成交值上升，帶動2025年全年獲利創下歷史新高，不僅量續兩年突破千億，也超越2021年1,054億元的獲利紀錄。

12月份全體證券商稅後淨利130.14億元，較上月成長34.59億元、約36.20％。2025年全年證券商稅後淨利1,102.54億元，較2024年成長86.51億元、約8.51％。

12月份大盤總成交值約10.649兆元，較上月減少6.84％，使證券商經紀手續費收入較上月衰退；12月份自營之證券評價利益較多，使證券商自營業務淨利較上月成長41.77億元、暴增4,491.40％；12月份證券商承銷業務淨利較上月衰退4.14億元、約17.84％。

2025年全年證券商經紀手續費收入因大盤總成交值增加而較2024年成長2.11％；自營之證券評價利益較多，使證券商自營業務淨利較2024年同期成長4.20億元、約1.58％；承銷業務淨利較2024年同期成長28.80億元、約33.14％。

