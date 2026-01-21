外資賣超440億元！賣超友達6.1萬張、剛出關的群創也遭大賣5.9萬張

台股21日開低走低，以31,246.37點收盤，重挫513.62點，三大法人同步賣超，外資賣超440.63億元，統計外資買賣超個股發現，面板雙虎高居外資賣超前兩名， 賣超友達（2409）61,332張最多，剛結束處置出關的群創（3481）也遭外資賣超59,806張。

美國總統川普對歐洲的關稅威脅引發投資人擔憂， 美股周二下跌，台股21日開低，早盤以31,749.14點開出，權王台積電（2330）以1,745元開低，終場收在1,740元， 下跌35元， 跌幅1.97%，影響大盤指數約276點；鴻海（2317）、南亞科（2408）、聯發科（2454）、華邦電（2344）、日月光投控（3711）、力積電（6770）等股也是下跌表現。

不過，欣興（3037）、南電（8046）、台達電（2308）、台玻（1802）、聯電（2303）、長榮航太（2645）等則是逆勢上漲的走勢；各類股表現上，玻陶類股收盤漲幅6.2%、航運股收漲0.62%、水泥股及食品股也抗跌；但在電子股及金融股下跌的情況下，盤中一度下探至31,200.76點。

三大法人合計賣超774.11億元， 包括外資及陸資（不含外資自營商）賣超440.63億元，投信賣超175.96億元；自營商賣超（合計）157.52億元，其中自營商（自行買賣）賣超37.53億元、自營商（避險）賣超119.99億元。

統計外資賣超前十名個股中，面板股遭大賣，友達、群創分居外資賣超前兩名，聯電也遭外資賣超53,043張，另外， 台積電則遭外資賣超17,749張；但航空股的華航（2610）、長榮航（2618）， 台玻及南亞（1303）則獲外資買超。