台股天量震盪！台積電、0050壓盤 群創出關「衝75萬張」奪人氣王

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
台股示意圖。記者杜建重／攝影
台股示意圖。記者杜建重／攝影

受美股重挫及關稅疑慮雙重打擊，台股21日大跌513點，收在31,246點並失守五日線，成交值暴衝至8,689億元，呈現「權值領跌、中小型材料股抗跌」的格局。觀察成交值與成交量前十大個股發現，台積電（2330）高檔換手爆出788億元大量壓盤，影響0050爆量16萬張成為避險調節指標；資金轉向低基期的台玻（1802）與載板雙雄逆勢突圍，群創（3481）則以75萬張巨量奪得人氣王。

今日市場焦點集中在權值股的換手博弈。成交值冠軍台積電與第十名的鴻海（2317），受美國科技股連動影響雙雙重挫約2%，台積電成交值達788億元，顯示高檔反壓轉沉。然而，昨日夜盤ADR狂飆15.91%的聯電（2303），今日展現強勁防禦力，股價逆勢收紅，成交值與成交量分別搶下全市場第二，反映出避險資金在避開高估值AI股時，明顯向基期較低、評價面具優勢的成熟製程領袖靠攏。

盤面焦點落在上游電子材料。台玻因成功卡位輝達（NVIDIA）供應鏈，其高階T-glass玻纖布在漲價潮與缺貨預期下，即便量能較前一日略縮，仍有近38萬張大量，且價漲近7%，成交值更突破204億元，成為傳產股中最強勢的多頭指標。此外，AI伺服器需求回溫帶動ABF載板評價上修，欣興（3037）與南電（8046）今日分別大漲4%至5%，成交值雙雙挺進前十，顯示資金正由終端組裝外溢至核心材料與關鍵載板。

成交量方面，前三名由群創、聯電與友達（2409）包辦，其中群創今日正式「解禁」出關，成交量衝75萬張奪人氣王，聯電逾43萬張居次，顯示資金在權值股中偏好評價相對低的成熟製程與面板族群。綠能指標元晶（6443）今日雖回檔修正，但周轉率高達46.76%，反映多空激戰。相比之下，前期漲多的力積電（6770）、康舒（6282）與大同（2371）則面臨劇烈調節，跌幅介於3%至8%。

整體而言，法人在大盤震盪之際透過調節0050等指標性ETF規避風險，三大法人合計賣超逾774億元。在「高基期壓盤、低基期補漲」的結構下，投資人應留意資金從AI核心龍頭股溢出後，流向具備實質漲價題材、轉機色彩濃厚的次產業標的。

成交值前十名。資料來源：玩股網。李慧蘭／製表
成交值前十名。資料來源：玩股網。李慧蘭／製表
成交量前十名。資料來源：玩股網。李慧蘭／製表
成交量前十名。資料來源：玩股網。李慧蘭／製表

台股 台積電 權值股 群創 科技股 三大法人

