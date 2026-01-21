快訊

低溫範圍擴大！15縣市低溫特報恐10度以下 一路凍到明天晚上

美軍下令1500名北極精兵待命 專家指疑點憂心「恐對格陵蘭動武」

成長8.51%！證交所統計 全體證券商2025年大賺1102.5億元

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
台灣證券交易所統計，2025年12月全體證券商稅後淨利130.14億元，較2025年11月成長34.59億元，約36.20%。圖／本報資料照片
台灣證券交易所統計，2025年12月全體證券商稅後淨利130.14億元，較2025年11月成長34.59億元，約36.20%。圖／本報資料照片

台灣證券交易所統計，2025年12月全體證券商稅後淨利130.14億元，較2025年11月成長34.59億元，約36.20%。2025年全年全體證券商稅後淨利1,102.54億元，較2024年成長86.51億元，約8.51%。

2025年12月大盤總成交值約10.649兆元，較11月減少6.84%，使證券商經紀手續費收入較11月衰退；12月自營的證券評價利益較多，使證券商自營業務淨利較11月成長41.77億元，約4,491.40%；12月證券商承銷業務淨利較11月衰退4.14億元，約17.84%。累計2025年1至12月證券商經紀手續費收入因大盤總成交值增加而較2024年同期成長；本期自營的證券評價利益較多，使證券商自營業務淨利較2024年同期成長4.20億元，約1.58%)；本期承銷業務淨利較2024年同期成長28.80億元，約33.14%。

券商損益情形統計。(臺灣證券交易所/提供)
券商損益情形統計。(臺灣證券交易所/提供)

證券商 證交所

延伸閱讀

證交所去年繳亮眼成績

證交所組織調整 迎合AI產業興起

推廣ETF、ETN 櫃買有獎

證交所推進普惠金融

相關新聞

台股收盤挫低513點跌破5日線 台積電收低35元

台股21日收盤下跌513.62點，終場以31246.37點作收，成交量8,689億元；台積電（2330）收盤價1,740...

外資下重手！三大法人賣超774億元 台股噴8689億元大量淚別5日線

受到美國總統川普對歐洲的關稅威脅引發投資人擔憂，加上昨夜美股「輝積」雙跌，台股21日由台積電（2330）領跌，鴻海（23...

外資賣超440億元！賣超友達6.1萬張、剛出關的群創也遭大賣5.9萬張

台股21日開低走低，以31,246.37點收盤，重挫513.62點，三大法人同步賣超，外資賣超440.63億元，統計外資...

台積電挫低30元 台股跌逾300點、5日線承壓

台股21日開盤指數下跌10.85點，開盤指數為31,749.14點；賣壓持續出籠摜低指數破5日線。台積電（2330）開盤...

台股天量震盪！台積電、0050壓盤 群創出關「衝75萬張」奪人氣王

受美股重挫及關稅疑慮雙重打擊，台股21日大跌513點，收在31,246點並失守五日線，成交值暴衝至8,689億元，呈現「...

成長8.51%！證交所統計 全體證券商2025年大賺1102.5億元

台灣證券交易所統計，2025年12月全體證券商稅後淨利130.14億元，較2025年11月成長34.59億元，約36.2...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。