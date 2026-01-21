成長8.51%！證交所統計 全體證券商2025年大賺1102.5億元
台灣證券交易所統計，2025年12月全體證券商稅後淨利130.14億元，較2025年11月成長34.59億元，約36.20%。2025年全年全體證券商稅後淨利1,102.54億元，較2024年成長86.51億元，約8.51%。
2025年12月大盤總成交值約10.649兆元，較11月減少6.84%，使證券商經紀手續費收入較11月衰退；12月自營的證券評價利益較多，使證券商自營業務淨利較11月成長41.77億元，約4,491.40%；12月證券商承銷業務淨利較11月衰退4.14億元，約17.84%。累計2025年1至12月證券商經紀手續費收入因大盤總成交值增加而較2024年同期成長；本期自營的證券評價利益較多，使證券商自營業務淨利較2024年同期成長4.20億元，約1.58%)；本期承銷業務淨利較2024年同期成長28.80億元，約33.14%。
