外資下重手！三大法人賣超774億元 台股噴8689億元大量淚別5日線

受到美國總統川普對歐洲的關稅威脅引發投資人擔憂，加上昨夜美股「輝積」雙跌，台股21日由台積電（2330）領跌，鴻海（2317）、聯發科（2454）、南亞科（2408）、華邦電（2344）、日月光投控（3711）等電子權值要角紛紛走弱，金控類股也由台新新光金（2887）帶頭跟跌，使得大盤一度重挫559.23點、探低至31,200.76點，盤面倚靠ABF載板三雄，鴻勁（7769）、台達電（2308）兩大千金，以及玻陶、水泥、航運等少數傳產類股抗空，終場大盤下跌513.62點、報31,246.37點，成交值暴衝至8,689億元，三大法人重砍774.11億元。

統計三大法人21日買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超440.63億元，投信賣超175.96億元；自營商賣超（合計）157.52億元，其中自營商（自行買賣）賣超37.53億元、自營商（避險）賣超119.99億元。

總計今日上市櫃兩市上漲家數僅447家，下跌家數達1,410家，但仍有38檔個股逆勢收漲停，族群分散在重電、軍工、半導體材料及低基期傳產股。其中，重電大廠亞力（1514）在台電強韌電網計畫與AI數據中心電力需求雙重激勵下，爆量鎖住139.5元漲停，訂單能見度已達2028年，成為電能族群的領航指標。

龍德造船（6753）受惠國造標案與國防預算支撐，股價強攻至161.5元；長榮航太（2645）則在航修訂單穩健下同步亮燈。此外，電源轉換器大廠飛宏（2457）轉型AI高功率電源與充電樁效益顯現，單日成交量衝破7萬張，反映籌碼換手後的噴發動能。

總體而言，在權值股震盪期，市場資金高度聚焦於具備實質基本面轉機與國家政策背書的標的，預計這類「量價齊揚」的焦點股將持續引導短線多頭人氣。