這股資金比外資買盤高出一倍推動日股上漲

富蘭克林證券投顧表示，2025年日本股市受外資買盤追捧，以東證Prime指數為例全年共獲5.74兆日圓的外資淨買超，不過，來自買回庫藏股的企業買盤規模更高達10.36兆日圓，事實上，企業買盤自2022年以來已經連續四年高居推動日股上漲的最重要資金動能來源。富蘭克林坦伯頓日本團隊正見證近年來日本企業的大幅改革，持續發現許多公司透過買回庫藏股或增加配發股利以減少超額現金儲備、解除交叉持股、提高基本營業利潤並退出表現不佳的業務等，如此股東友善動作有助吸引重視公司治理的資金回流日股，成為日股獨特投資優勢。

日本首相高市早苗正式宣布將於1月23日解散眾議院、2月8日舉行提前選舉，高市欲藉此擴大執政聯盟國會席次鞏固執政基礎，以利推行其刺激經濟成長為導向的政策，相關市場揣測於前已推動日股走勢強勁，然而日本兩大在野黨立憲民主黨與公明黨突然聯手組建新政黨「中道改革聯合」(CRA)，並以消費稅減稅為核心競選綱領，增添這次眾議院選舉不確定性，不過，一般評估高市所率領的執政聯盟勝選機率仍較高。

富蘭克林坦伯頓日本基金經理人邱正松分析，高市政府的促成長政策有潛力提升日本的長期成長前景，當然也需密切關注這樣的擴張性政策對於財政紀律前景的影響，雖然日本政局變動較為頻繁、也會牽動市場投資信心，不過並不會改變日本經濟邁入通膨環境以及公司治理持續改善的兩大結構性趨勢，日股投資前景仍相當明確，尤其企業為改善公司治理而提高買回庫藏股的買盤力道強勁，預期這樣的趨勢將獲延續，可望助推日本股市延續上行走勢。

富蘭克林坦伯頓日本基金為一檔成長與價值兼具、採取由下而上選股策略的日本基金，基金採取企業主觀點的方式，對想要持有的公司進行全盤了解、積極主動與管理層接觸，以讓雙方可以實現雙贏局面，這令經理團隊對所持有的股票自然抱持高度信念。富蘭克林坦伯頓日本基金短中長期績效優異，目前配置著重於工業、金融、消費、科技通訊共四大主題商機，經理團隊透過這四大主題建構可望分享日本深具產業品牌競爭力優勢的投資組合，目前加碼於受惠於國內經濟正常化的企業，包含銀行、消費、工程等產業，對依賴海外需求的公司保持高度選擇性，側重於半導體、電力基礎設施，以及航太與國防等利基型產業，選股上除挑選市占率持續擴張的領導企業，同時也相當關注是否積極推動公司治理企業改革。