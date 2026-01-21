快訊

獨／濱海作戰指揮部7月成軍 機動反艦飛彈將進駐淡水八里兩岸

川普乘空軍一號突遇「電力問題」！追蹤圖曝高空急轉彎折返基地

2台灣人失聯！阿蘇降雪急凍零下4.2度 熊本消防認了「難派無人機」

台股收盤挫低513點跌破5日線 台積電收低35元

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
台股。 （本報系資料庫）
台股。 （本報系資料庫）

台股21日收盤下跌513.62點，終場以31246.37點作收，成交量8,689億元；台積電（2330）收盤價1,740元，下跌35元，跌幅1.97。

今日成交金額大且走高為：欣興（3037）、台玻（1802）、南電（8046）、聯電（2303）、中興電（1513）、華星光（4979）、聯亞（3081）、定穎投控（3715）及華城（1519）；成交金額大且疲軟者則為：群聯（8299）、國巨*（2327）、鴻海（2317）、景碩（3189）、富喬（1815）、力積電、聯發科（2454）、康舒（6282）及元晶（6443）。

第一金投顧表示，漲多震盪是正常的現象，績優的股票拉回正是布局的好機會。台積電以外,AI 相關看好記憶體、水冷、光通、CPO 以及高階 Power。水冷可以留意奇鋐（3017）、雙鴻（3324）、健策（3653）的回檔買點。CPO 相關公司包括聯亞、光聖（6442）、智邦（2345）及高階電供龍頭台達電（2308）、光寶（2301）等持續受惠。記憶體受惠缺貨以及報價上漲的群聯、華邦電（2344）、南亞科（2408）、威剛（3260）等可留意，市場看報價上漲趨勢不變。

台積電帶動台股創下新高的背景下，各族群將輪流上漲，最熱門的先進封裝、半導體及記憶體仍是市場焦點。其餘包括散熱、CCL、CPO、網通等拉回可以布局。除了 AI 以外，寒假到來可以留意旅遊族群。台灣與美國簽訂關稅15%，並且除了半導體，也正式宣布豁免學名藥品輸美，台灣學名藥廠美時（1795）、保瑞（6472）位階相對低，有望落後補漲。

美時完成併購 Alvogen，保瑞則宣布庫藏股及陸續取得多項新藥證。展望第１季，雖然指數已經漲多，但仍然有很多產業位階相對低，在各產業輪漲得多頭氣氛下，有基本面的公司不會寂寞。

台積電 記憶體

延伸閱讀

台積電加碼美 關鍵5問！晶圓廠與先進封裝將落地 「台灣製造」外移是衝擊或新機？

記憶體翻臉不認人！他急問「逃命指標」…網：有賺就跑還談感情？

台積電（2330）驚見1822元天價成交！法人喊衝3萬2…網：仙人指路還仙人跳？

台積電挫低30元 台股跌逾300點、5日線承壓

相關新聞

台股收盤挫低513點跌破5日線 台積電收低35元

台股21日收盤下跌513.62點，終場以31246.37點作收，成交量8,689億元；台積電（2330）收盤價1,740...

台積電挫低30元 台股跌逾300點、5日線承壓

台股21日開盤指數下跌10.85點，開盤指數為31,749.14點；賣壓持續出籠摜低指數破5日線。台積電（2330）開盤...

哇！小資族大紅包來了 這檔新股承銷價只要48元 抽中一張賺2張

快過年了， 新股紅包抽起來，21日起陸續有2檔準上市櫃股開始辦理掛牌前公開申購，心誠鎂每股承銷價暫定48元，以興櫃盤中價...

川普提格陵蘭與關稅威脅掀避險 美股重挫拖累台股早盤一片綠

台股21日早盤開低走弱，盤面呈現「一片綠」格局，電子權值股回檔壓抑指數表現；市場主要延續昨晚華爾街大跌後的風險趨避氛圍，...

2026債市大趨勢！法人解析「IF 策略」：雙利多掌握收益契機

2026年在通膨持續改善、全球經濟溫和成長、主要央行政策逐步轉向寬鬆的背景下，投信法人認為固定收益商品具備收益率支撐及潛...

川普關稅又掀風雨...國泰金、富邦金迎利多或利空？專家：壽險業要降低衝擊

美國關稅政策再度成為牽動金融市場的重要變數。一方面，市場傳出美國與台灣即將就關稅議題達成新協議，對台進口關稅可望下修至約15%；但另一方面，川普政府過去推動的「對等關稅」政策，其合法性仍存在司法與制度層面的不確定性。 若對等關稅在法律上被否定，牽動的恐怕不只是稅率，而是美國財政與美債市場的整體信心，這正是近期市場重新聚焦美債風險、壽險類股承壓的主因。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。