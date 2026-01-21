台股收盤挫低513點跌破5日線 台積電收低35元

台股21日收盤下跌513.62點，終場以31246.37點作收，成交量8,689億元；台積電（2330）收盤價1,740元，下跌35元，跌幅1.97。

今日成交金額大且走高為：欣興（3037）、台玻（1802）、南電（8046）、聯電（2303）、中興電（1513）、華星光（4979）、聯亞（3081）、定穎投控（3715）及華城（1519）；成交金額大且疲軟者則為：群聯（8299）、國巨*（2327）、鴻海（2317）、景碩（3189）、富喬（1815）、力積電、聯發科（2454）、康舒（6282）及元晶（6443）。

第一金投顧表示，漲多震盪是正常的現象，績優的股票拉回正是布局的好機會。台積電以外,AI 相關看好記憶體、水冷、光通、CPO 以及高階 Power。水冷可以留意奇鋐（3017）、雙鴻（3324）、健策（3653）的回檔買點。CPO 相關公司包括聯亞、光聖（6442）、智邦（2345）及高階電供龍頭台達電（2308）、光寶（2301）等持續受惠。記憶體受惠缺貨以及報價上漲的群聯、華邦電（2344）、南亞科（2408）、威剛（3260）等可留意，市場看報價上漲趨勢不變。

台積電帶動台股創下新高的背景下，各族群將輪流上漲，最熱門的先進封裝、半導體及記憶體仍是市場焦點。其餘包括散熱、CCL、CPO、網通等拉回可以布局。除了 AI 以外，寒假到來可以留意旅遊族群。台灣與美國簽訂關稅15%，並且除了半導體，也正式宣布豁免學名藥品輸美，台灣學名藥廠美時（1795）、保瑞（6472）位階相對低，有望落後補漲。

美時完成併購 Alvogen，保瑞則宣布庫藏股及陸續取得多項新藥證。展望第１季，雖然指數已經漲多，但仍然有很多產業位階相對低，在各產業輪漲得多頭氣氛下，有基本面的公司不會寂寞。