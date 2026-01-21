8年1.25兆國防預算題材 長榮航太、龍德造船漲停

快訊

中央社／ 台北21日電

8年1.25兆元國防特別預算包含無人機逾20萬架、無人艇逾千艘，長榮航太、龍德造船今天攻漲停；業界看好漢翔有中大型無人機平台設計與規模化量產能力，長榮航太則為現有的合格供應商，都將有望受惠此波商機。

針對8年新台幣1.25兆元特別預算，國防部日前公開籌購7類武器數量，涵蓋精準火砲、遠程打擊飛彈、防空反裝甲飛彈、AI輔助與C5ISR等，而無人載具包括各型攻偵無人機生產逾20萬架、無人艇逾千艘；行政院會去年11月27日通過預算規模新台幣1.25兆元「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」草案送立院審議。

長榮航太、龍德造船今天盤中漲停，其餘軍工股漲跌互見，中光電、邑錡相對強勢。

國防軍事領域的需求持續成長，業界推估，政府今年首季有望公布部分軍備局500億無人機標案細節，預估今年7、8月政府有望結束測機，並公布5款機種名單並於下半年開始交付部分機款。

投顧看好，漢翔、長榮航太都將受惠相關商機，漢翔在各項型號均有製造及整合能力，且在中大型無人機的平台設計與規模化生產能力；長榮航太先前已奪得國防部陸用型監偵無人機原型機標案，並進入量產階段；關於濱海監偵型及中程自殺式的採購計畫中，長榮航太作為現有的合格供應商，後續得標機率高。

國防部亦規劃採購1350艘無人艇，市場預估整體訂單規模上看數百億元。龍德造船目前新造船在手訂單總合約金額新台幣144億元，董事長黃守真表示，今年營運樂觀，「未來10年造船市場，持續供不應求」。目前已知海軍、海巡署共3項無人船標案，龍德造船已具備能量，都會參與。

漢翔表示，在國防、民用、科服3大業務持續扎根，至今已承接逾200億元新訂單，無人機業務也逐步成為新成長引擎，漢翔除協助國內廠商量產，也會研發反制系統、新技術、新機種，打造漢翔無人機生態系。

長榮航 無人機 造船

