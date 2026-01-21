哇！小資族大紅包來了 這檔新股承銷價只要48元 抽中一張賺2張

快過年了， 新股紅包抽起來，21日起陸續有2檔準上市櫃股開始辦理掛牌前公開申購，心誠鎂每股承銷價暫定48元，以興櫃盤中價格約149.5元計算， 抽中1 張可望賺進2張以上，獲利10.15萬元， 報酬率211.45%。

心誠鎂公開申購啟動，自21日至23日辦理，承銷張數753張，預計1月27日抽籤，2月2日掛牌上市，每股承銷價暫定48元，21日早盤以145元開出，一度拉升至154元，盤中漲幅逾4%。

還有一檔也將展開申購，久舜（5547）預計1月22日至26日辦理申購，承銷張數1,584張，承銷價暫定20.4元，預計1月28日抽籤，2月3日掛牌上櫃。

心誠鎂搶攻全球高階霧化器藥械合一市場，開發吸入性藥物遞送平台，鎖定呼吸治療領域，目前已有連續式霧化器Pulmogine被納入羅氏製藥旗下基因泰克治療囊性纖維化（CF）藥物Pulmozyme的仿單，並與全球急重症霧化器領導廠商Aerogen Limited合作，成功切入歐美出院與醫院市場，相關產品已在去年3月開始出貨，提供穩定營收。

心誠鎂在2024年與美國生技公司United Therapeutics Corporation（UT）簽署合作協議，取得300萬美元簽約授權金，合作開發治療肺動脈高壓（PAH）的藥械合一產品；已在2025年達成首項開發里程碑並取得里程金，後續至2027年仍有三至四項里程待完成，產品量產上市後，將持續認列器械銷售及相關收益。

心誠鎂看好呼吸治療領域的結構性成長動能，多項國際專案推進與2026年產能擴充到位，預期未來3年營運將進入高速成長期。