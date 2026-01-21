快訊

土方之亂嗆「自己大便自己收」 盧秀燕火大回擊：內政部要道歉

川普只是表面工夫？美國對安全威脅正在「亡羊補牢」

最貴光明燈1盞要50萬…女建商連10年拿下 新年點燈攻略全公開

川普提格陵蘭與關稅威脅掀避險 美股重挫拖累台股早盤一片綠

經濟日報／ 記者朱子呈 ／台北即時報導

台股21日早盤開低走弱，盤面呈現「一片綠」格局，電子權值股回檔壓抑指數表現；市場主要延續昨晚華爾街大跌後的風險趨避氛圍，資金轉趨保守。

根據路透報導，美國總統川普近日以「格陵蘭」議題對歐洲釋出新的關稅威脅，引發投資人對貿易衝突升溫的疑慮，華爾街出現近三個月最大單日跌幅，標普500下跌 2.06%、那指跌 2.39%，道瓊也回落 1.76%。

在外部賣壓干擾下，台積電（2330）早盤走勢偏弱，股價一度下探 1,750元，盤中在 1,755元附近整理，較昨收 1,775元回落；市場成交同步放大，反映短線資金轉向防守。另一方面，記憶體族群跌勢更重，南亞科（2408）暫報 247.5元、下跌 24.5元，跌幅逾9%。

此外，市場人士指出，近期國際盤勢由政策訊息與風險情緒主導，短線只要外部不確定性升溫，就容易引發全球資金「先降槓桿、再談布局」的連鎖反應，台股又以電子權值股比重高、與美科技股連動度深，因此在美股急挫後往往承受較直接的賣壓。

展望後市，雖然短線仍受國際消息面牽動、盤勢震盪難免，但也有機會隨美股賣壓鈍化而逐步回穩；尤其台股多頭主軸仍以電子權值與AI供應鏈為核心，只要外部風險事件沒有進一步擴大，指數在急跌後往往容易出現跌深反彈與買盤回補。

權值股 台股 市場

延伸閱讀

川普：若紐松當總統 美國很快變委內瑞拉

川普為奪格陵蘭揚言加稅 恐因最高法院裁決翻盤

華郵社論：加拿大為嘲諷川普親近中國 終將後悔

格陵蘭關稅恐掀反制？川普不擔心：歐盟需要美國 投資還是會來

相關新聞

台積電挫低30元 台股跌逾300點、5日線承壓

台股21日開盤指數下跌10.85點，開盤指數為31,749.14點；賣壓持續出籠摜低指數破5日線。台積電（2330）開盤...

川普關稅又掀風雨...國泰金、富邦金迎利多或利空？專家：壽險業要降低衝擊

美國關稅政策再度成為牽動金融市場的重要變數。一方面，市場傳出美國與台灣即將就關稅議題達成新協議，對台進口關稅可望下修至約15%；但另一方面，川普政府過去推動的「對等關稅」政策，其合法性仍存在司法與制度層面的不確定性。 若對等關稅在法律上被否定，牽動的恐怕不只是稅率，而是美國財政與美債市場的整體信心，這正是近期市場重新聚焦美債風險、壽險類股承壓的主因。

哇！小資族大紅包來了 這檔新股承銷價只要48元 抽中一張賺2張

快過年了， 新股紅包抽起來，21日起陸續有2檔準上市櫃股開始辦理掛牌前公開申購，心誠鎂每股承銷價暫定48元，以興櫃盤中價...

川普提格陵蘭與關稅威脅掀避險 美股重挫拖累台股早盤一片綠

台股21日早盤開低走弱，盤面呈現「一片綠」格局，電子權值股回檔壓抑指數表現；市場主要延續昨晚華爾街大跌後的風險趨避氛圍，...

2026債市大趨勢！法人解析「IF 策略」：雙利多掌握收益契機

2026年在通膨持續改善、全球經濟溫和成長、主要央行政策逐步轉向寬鬆的背景下，投信法人認為固定收益商品具備收益率支撐及潛...

外資點名台達電及南電 股價雙雙漲逾2%

台股指數21日開盤後走低，挫低超過300點，台達電（2308）及南電（8046）卻在外資點名看好下，股價雙雙走揚，漲幅超...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。