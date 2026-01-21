川普提格陵蘭與關稅威脅掀避險 美股重挫拖累台股早盤一片綠

台股21日早盤開低走弱，盤面呈現「一片綠」格局，電子權值股回檔壓抑指數表現；市場主要延續昨晚華爾街大跌後的風險趨避氛圍，資金轉趨保守。

根據路透報導，美國總統川普近日以「格陵蘭」議題對歐洲釋出新的關稅威脅，引發投資人對貿易衝突升溫的疑慮，華爾街出現近三個月最大單日跌幅，標普500下跌 2.06%、那指跌 2.39%，道瓊也回落 1.76%。

在外部賣壓干擾下，台積電（2330）早盤走勢偏弱，股價一度下探 1,750元，盤中在 1,755元附近整理，較昨收 1,775元回落；市場成交同步放大，反映短線資金轉向防守。另一方面，記憶體族群跌勢更重，南亞科（2408）暫報 247.5元、下跌 24.5元，跌幅逾9%。

此外，市場人士指出，近期國際盤勢由政策訊息與風險情緒主導，短線只要外部不確定性升溫，就容易引發全球資金「先降槓桿、再談布局」的連鎖反應，台股又以電子權值股比重高、與美科技股連動度深，因此在美股急挫後往往承受較直接的賣壓。

展望後市，雖然短線仍受國際消息面牽動、盤勢震盪難免，但也有機會隨美股賣壓鈍化而逐步回穩；尤其台股多頭主軸仍以電子權值與AI供應鏈為核心，只要外部風險事件沒有進一步擴大，指數在急跌後往往容易出現跌深反彈與買盤回補。