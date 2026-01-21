重列輝達 VR144 RVL 清單添利多 法人調高這檔 AI 供應鏈目標價

快訊

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導

川湖（2059）與輝達（NVIDIA）協商數個月後，傳出重新被列入Vera Rubin（VR144）RVL清單，加上去年第4季財報可望超標、客戶訂單展望強勁、產業領先地位等多項利多題材，法人近日調高目標價。

大型本國投顧分析，川湖透露已被重新列入VR144 RVL清單，且未對公司利益造成任何不利影響，研判AI伺服器滑軌市場領導地位將延續，旗下專利可抵禦競爭，創新力將可確保持續取得CSP與企業客戶設計訂單。

基於AI伺服器機櫃需求強勁成長，法人預估川湖2026年GB機櫃出貨量將提升為6.5至7萬櫃；加上VR與ASIC AI伺服器新機種預計今年下半年推出，營運將持續受惠。

法人指出，隨GB300進入量產，有助推升每機櫃滑軌內含價值，川湖第1季無懼工作天數較少，營收仍有機會呈現季持平、年增26%；全年受惠GB系列、ASIC AI伺服器出貨成長，單季營收可望逐季走揚。

除2026年CSP資本支出成長預估達30%至40%，成為AI伺服器滑軌需求成長動能外，法人預期多元規格推論AI產品將推升川湖2027年營收成長，加上台灣與美國擴產效應，預期單月營收將自第1季約16至17億元，走揚至第4季的23至25億元。

