2026債市大趨勢！法人解析「IF 策略」：雙利多掌握收益契機

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
美國經濟溫和增長期間不同債券之報酬表現。資料來源：Bloomberg，聯邦投信整理，計算2007/02~2008/08、2009/12~2010/03、2011/2~2011/12 期間上述債券指數平均總報酬
美國經濟溫和增長期間不同債券之報酬表現。資料來源：Bloomberg，聯邦投信整理，計算2007/02~2008/08、2009/12~2010/03、2011/2~2011/12 期間上述債券指數平均總報酬

2026年在通膨持續改善、全球經濟溫和成長、主要央行政策逐步轉向寬鬆的背景下，投信法人認為固定收益商品具備收益率支撐及潛在資本利得之雙重優勢，建議投資人可透過「IF策略」掌握債券收益契機。

I指的是Investment Grade Bond投資等級債券，以美國投資等級債強化投資組合穩定度，F指的Fund of Funds組合型基金，搭配全球債券組合基金，提升整體收益來源與抗震能力。

因此，法人建議，投資人可透過「全球債券組合基金」進行跨區域、跨信用與跨幣別之布局，一次布局美國投資等級債、新興市場美元債、非投資等級債不同債種，透過多元布局，提升投資效益，分散單一市場風險。

聯邦投信指出，聯準會已明確釋出未來是否降息將以總經濟數據為依歸，在通膨未再明顯升溫、就業市場趨於平衡的情境下，聯準會政策利率已進入接近中性區間。市場普遍預期，未來降息步調雖將更為審慎，但整體方向仍偏向寬鬆。根據歷史數據，包括2007、2009、2011年美國經濟呈現溫和成長的環境下，美國投資等級債與新興市場美元債皆有不錯的表現。

聯邦投信分析，美國投資等級債發行企業因多數具備穩健財務體質與較高信用評等，在景氣放緩或市場波動加劇時，可望有效降低資產組合的波動風險。新興市場美元債則受惠新興國家財政與企業體質改善，整體負債比率低於已開發國家，信評趨勢亦逐步上修，成為固定收益商品的重要配置。

聯邦優勢策略全球債券組合基金以混合債券策略，在專業團隊主動管理下，依據經濟循環與利率變化，動態調整不同券種包括美國投資等級債、新興市場債、非投資等級債之配置比重，靈活管理存續期間與匯率曝險，透過掌握不同債券波段行情，提升收益機會。

