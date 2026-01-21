台產股價回測季線 雙題材有利配息待發酵

快訊

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

台產（2832）股價近期回測季線支撐，台產去年減資後，於11月3日新股掛牌，之後股價在11月27日盤中觸及54.9 元的新掛牌高。但隨後股價呈緩跌，近期更回測季線支撐。但從基本面來看，台產去年獲利創新高及減資後的高水位資本公積，雙題材均有利於今年配息。

減資對長線股東是利多。在核保與投資收益穩健，台產去年每股稅後盈餘3.91元，創下新高，因減資後的資本公積已超過資本額，今年可供現金股利配發的資金池更充沛，是否將提高現金股利配發率，受矚目。

台產日前宣布攜手55688台灣大車隊，推出「安心陪伴服務」，該異業結盟以服務為訴求，同時也為新商機試水溫。

台產總經理陳昭鋒表示，傳統產險服務多聚焦於事故後的理賠與責任處理，但真正影響保戶感受的，往往是事故發生後的當下，若能在關鍵空窗即時介入，不僅可降低慌亂情緒，強化現場安全，也能有效提升整體服務體驗。

陳昭鋒表示，此次推出夜間及假日事故現場「安心陪伴服務」安心服務的緣起，從早期純粹為促進車險業績的商業考量，轉變為以客戶為中心、提供差異化服務的思維。服務的宗旨在彌補保險公司下班後（平日17:30後及假日）的服務空缺，當台產的客戶在此期間發生車禍事故時，可直接手機撥打「55688」接通後按88，轉接客服，由受過專業訓練且值得信賴的台灣大車隊司機在第一時間安撫客戶、確保現場安全，而非處理理賠責任。此合作初期將於雙北試行，未來將滾動式檢討，再評估是否擴展至全台六都。

目前「安心陪伴服務」服務對象，限於保險契約自生效日起至到期日止有效期間內之臺灣產物汽車／機車任意保險保戶。保戶每年可享一次免費「安心陪伴服務」，未來台產將在收集各項使用數據後，再調整策略。

陪伴 減資 保險

