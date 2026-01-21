2,500億美元信保上路 葉俊顯：不會動用台積電持股

快訊

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導

台美關稅談判拍板後，政府規劃提供2,500億美元信用擔保，協助企業赴美投資，相關信保機制整體規模上看100億美元，部分資金將由國發基金挹注。外界關切是否可能動用國發基金持有的台積電（2330）股票作為資金來源，國發會主委葉俊顯明確表示，不會動到台積電持股。

葉俊顯指出，早在2011年，立法院即有決議，規範國發基金不得出售台積電持股，也不能直接以該持股質押、變現取得資金，相關規定至今並未改變。

針對國發基金的出資比例，葉俊顯表示，目前預計提供的信用保證的成數是五到七成；若就整體運作來看，保證倍數約落在15到20倍，由國發基金與公民銀行共同提供保證金，在這樣的架構下，一塊錢的保證金，約可撐起25塊錢的融資規模。換算下來，若對應2,500億美元的信用保證規模，實際需要動用的保證金約在62.5億至100億美元區間。

台積電 國發基金 葉俊顯

