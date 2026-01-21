外界看好合晶今年營收 盤中逆勢漲逾半根停板

快訊

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導

雖然21日台股早盤走跌，但半導體矽晶圓合晶（6182）股價逆勢漲逾半根停板，最高達43.2元。

合晶去年合併營收接近百億元水準，且年增逾一成，擺脫連續二年衰退走勢，在半導體矽晶圓市況尚未全面復甦的情況下仍繳出年增成績單，主要受惠12吋矽晶圓出貨增加。隨著兩岸新廠產能開出挹注，外界預期，該公司今年營收有望挑戰重回百億元大關之上。

合晶配合客戶需求，正在兩岸擴產，投入彰化二林新廠與鄭州廠二期產能擴充計畫，其中，鄭州廠主要供應當地客戶，二林新廠則鎖定國際客戶。根據合晶規畫，這兩座新廠產能最快從今年下半起小量開出。

合晶鄭州廠一期目前12吋矽晶圓月產能約4萬片，處於滿載狀態，二期可新增月產能約5萬片，初期視市場需求與客戶端認證進度，可能先開出1萬至3萬片產能。

至於龍潭廠方面，既有12吋矽晶圓月產能為3.5萬片，同樣滿載運轉，接下來二林新廠初步可能先開出1萬至3萬片月產能。

