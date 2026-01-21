川普關稅又掀風雨...國泰金、富邦金迎利多或利空？專家：壽險業要降低衝擊

美國關稅政策再度成為牽動金融市場的重要變數。一方面，市場傳出美國與台灣即將就關稅議題達成新協議，對台進口關稅可望下修至約15%；但另一方面，川普政府過去推動的「對等關稅」政策，其合法性仍存在司法與制度層面的不確定性。

若對等關稅在法律上被否定，牽動的恐怕不只是稅率，而是美國財政與美債市場的整體信心，這正是近期市場重新聚焦美債風險、壽險類股承壓的主因。

美國政策不確定性 重新審視「長天期美債風險」

市場對美債的疑慮，核心不在於單一事件，而是美國政策可預測性的瓦解。隨著財政赤字與債務規模攀升至歷史高點，任何關於關稅、稅制或支出結構的波動，都將放大市場對美國信用與債務承載力的敏感度。

在政策高度不確定的環境下，長天期美債已失去傳統的避險地位，轉而被視為需要額外補償的風險資產；這也解釋了為何連巴菲特，近年來都只偏好短天期美債。

關稅政策的「雙面刃」：降稅是利多 違法是系統性風險

從表面來看，關稅下修對台灣整體經濟與金融體系偏向正面。關稅降低意味著：

台灣出口至美國的成本壓力下降 美國企業營運環境改善，有助於降低違約風險 匯率與利率波動的外溢壓力相對減輕

對金融業而言，這代表對美國企業的授信風險、投資部位壓力有機會趨緩。

然而，市場真正不安的並非「稅率高低」，而是若對等關稅政策被認定缺乏法律正當性，所引發的後續效應。

一旦關稅政策被推翻，不僅涉及是否需退還既有關稅收入，更可能動搖美國既定的財政規劃與市場對政策穩定性的信任。這種不確定性，正是長天期美債最忌諱的變數。

從會計波動到策略差異：市場忽略的關鍵 仍是美元風險

近期市場對金融股的利空解讀，多半集中在「壽險持有大量美債」這個過度簡化的敘事上，並進一步將短期財報波動，解讀為經營策略失誤。

然而，這樣的判斷忽略了兩個重要事實：其一，國內大型壽險早已調整債券存續期間，刻意避開長天期美債的價格風險；其二，近期損益波動，更多來自匯率與評價認列，而非現金流惡化或信用風險上升。

以國泰金為例，其壽險資產配置長期以美元投資級公司債為主，對美國公債態度相對保守，並透過避險操作，降低利率與匯率變動對淨值的衝擊。

這種策略的核心並非押注利率方向，而是強調資產負債匹配與票息穩定性。

在利率尚未明確反轉前，國泰金選擇不追求資產價格的反彈彈性，而是以時間換取收益穩定，代價是在降息循環初期可能「漲得較慢」，但好處是避免在高波動環境中承擔不必要的價格風險。這並非保守失誤，而是一種清楚的風險取捨。

相較之下，富邦金的策略則更強調資產配置彈性。旗下壽險在股、債之間保留調整空間，並透過資本強化與多元投資，確保在市場震盪時仍能靈活應對。

富邦金同樣未單向押注長天期美債，而是在利率高檔區間中進行配置管理，同時保留對科技與成長產業的長期布局。這使其財報對匯率與市場波動的敏感度相對較高，但也因此在降息循環中，具備同時享有收益與評價修復的潛在空間。

不過，需要特別指出的是，即使壽險業已刻意避開長天期美債的價格風險，也不代表已完全隔絕美元走勢對獲利的影響。

由於美元計價資產占比仍高，在美元處於弱勢循環時，匯兌損益與避險成本的變化，仍會直接反映在當期損益表中。換言之，目前的調整更多是「降低衝擊幅度」，而非「完全消除風險」。

美元若持續走弱，對金融股獲利能力的壓力仍將存在，只是影響方式已由一次性的價格風險，轉為持續性的獲利侵蝕。

12月獲利大洗牌！IFRS 17高波動時代的財務「防禦戰」

隨著保險會計制度全面與國際接軌，壽險公司的資產與負債將更貼近市價評價，這意味著：利率與匯率波動將更直接、無修飾地反映在財報上。

過去那種透過賣債券、賣股票來「時間換空間」的盈餘調節彈性大幅降低，投資與避險策略的精準度成為勝負關鍵。

這一轉變在2025年12月演變為一場「帳面海嘯」：國泰金單月轉虧8.5億元、富邦金獲利驟降至1.4億元、南山人壽甚至虧損近26億元。

如此劇烈的獲利大衰退，並非營運崩壞，而是受到金管會新制下「外匯價格變動準備金」強制提存30%稅前盈餘的影響。

這場由會計制度修改引發的「大藏錢」動作，雖然重創了短期獲利數據，卻也讓市場提前為「透明化後的波動」進行定價。主管機關目前仍緊盯資本適足率（RBC）、淨值比與流動性狀況。

近期川普的強勢外交 成為美元的另類支撐

在金融市場高度聚焦利率與經濟基本面的同時，地緣政治的劇烈變化也在無形中影響避險資產與貨幣走勢。

2026年初，美國總統川普再次展現了前所未有的強硬外交姿態，這樣的政策轉向，有時反而對美元形成支撐。

◎本文獲「玩股網」授權轉載，原文：富邦金、國泰金壓力山大！川普強硬態度下，金融股受惠？美元與美債的連鎖反應！