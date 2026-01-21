聯嘉投控有擔保 CB 募集7.39億元 21日掛牌

美國關稅政策再度成為牽動金融市場的重要變數。一方面，市場傳出美國與台灣即將就關稅議題達成新協議，對台進口關稅可望下修至約15%；但另一方面，川普政府過去推動的「對等關稅」政策，其合法性仍存在司法與制度層面的不確定性。 若對等關稅在法律上被否定，牽動的恐怕不只是稅率，而是美國財政與美債市場的整體信心，這正是近期市場重新聚焦美債風險、壽險類股承壓的主因。

