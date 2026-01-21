聯嘉投控有擔保 CB 募集7.39億元 21日掛牌
聯嘉投控國內第一次有擔保轉換公司債（37171）於21日正式掛牌，早盤一度站上115元的高點。
聯嘉投控這次CB 發行7,000張，募集總額為7.39億元，轉換價格訂為17.5元，轉換溢價率為103.55%，由國泰證券主辦。本次競拍反應熱烈，得標均價105.57，顯示在AI車用電子與公司轉型效益浮現之際。
聯嘉完成投控架構重組後，營運體質逐漸優化，墨西哥新廠預計於今年第1季投產，此舉除大幅縮短GM、Ford等美系客戶交期、降低營運成本，更具備在地化量產優勢，有效規避地緣政治風險，於供應鏈重組浪潮中佔據有利位置。
針對自駕車「主動溝通」趨勢，聯嘉開發Mini-Display車用面板與智慧LED模組，切中車輛透過燈號與圖像進行車外溝通的升級需求，可望成為全球車廠推動自駕化的關鍵技術夥伴。
隨著今年全球車市回溫、墨西哥新廠產能開出及新產品放量，法人估計，2026年將是聯嘉投控營運轉型的關鍵元年。
