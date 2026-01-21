快訊

矽盾不牢？美台貿易協議看似好消息 美記者投書：暗藏不安訊號

MLB／官網各守位十大新秀 李灝宇三壘手第3、預估今年大聯盟

滯銷風暴／台灣鯛漁民賣價一斤剩21元 市場卻賣70元？

聯嘉投控有擔保 CB 募集7.39億元 21日掛牌

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導

聯嘉投控國內第一次有擔保轉換公司債（37171）於21日正式掛牌，早盤一度站上115元的高點。

聯嘉投控這次CB 發行7,000張，募集總額為7.39億元，轉換價格訂為17.5元，轉換溢價率為103.55%，由國泰證券主辦。本次競拍反應熱烈，得標均價105.57，顯示在AI車用電子與公司轉型效益浮現之際。

聯嘉完成投控架構重組後，營運體質逐漸優化，墨西哥新廠預計於今年第1季投產，此舉除大幅縮短GM、Ford等美系客戶交期、降低營運成本，更具備在地化量產優勢，有效規避地緣政治風險，於供應鏈重組浪潮中佔據有利位置。

針對自駕車「主動溝通」趨勢，聯嘉開發Mini-Display車用面板與智慧LED模組，切中車輛透過燈號與圖像進行車外溝通的升級需求，可望成為全球車廠推動自駕化的關鍵技術夥伴。

隨著今年全球車市回溫、墨西哥新廠產能開出及新產品放量，法人估計，2026年將是聯嘉投控營運轉型的關鍵元年。

地緣政治風險 墨西哥 車用面板

延伸閱讀

陸鼓勵投資 研究設立國家級併購基金

玉山銀行攜手大都會客運合作轉型授信 共同推動零碳運輸發展

談台美關稅 陳其邁： 輔導「台灣隊」在供應鏈重組中搶得先機

百萬遊客腰斬、人氣下滑 台南藍晒圖迎來10年大轉型

相關新聞

台積電挫低30元 台股跌逾300點、5日線承壓

台股21日開盤指數下跌10.85點，開盤指數為31,749.14點；賣壓持續出籠摜低指數破5日線。台積電（2330）開盤...

川普關稅又掀風雨...國泰金、富邦金迎利多或利空？專家：壽險業要降低衝擊

美國關稅政策再度成為牽動金融市場的重要變數。一方面，市場傳出美國與台灣即將就關稅議題達成新協議，對台進口關稅可望下修至約15%；但另一方面，川普政府過去推動的「對等關稅」政策，其合法性仍存在司法與制度層面的不確定性。 若對等關稅在法律上被否定，牽動的恐怕不只是稅率，而是美國財政與美債市場的整體信心，這正是近期市場重新聚焦美債風險、壽險類股承壓的主因。

2026債市大趨勢！法人解析「IF 策略」：雙利多掌握收益契機

2026年在通膨持續改善、全球經濟溫和成長、主要央行政策逐步轉向寬鬆的背景下，投信法人認為固定收益商品具備收益率支撐及潛...

外資點名台達電及南電 股價雙雙漲逾2%

台股指數21日開盤後走低，挫低超過300點，台達電（2308）及南電（8046）卻在外資點名看好下，股價雙雙走揚，漲幅超...

台積電快1800元！「別處有事，台灣反而沒事」為何他樂觀喊台股4萬點？

台股周一(1/19)午盤後由台積電(2330)發動攻勢，盤中再創31827.39點新天價，收盤31639.29點也創紀錄，而台積電也是盤中見1780元新高，收1760元。

股市樂觀指數攀15年新高

國泰金控發布元月國民經濟信心調查指出，股市樂觀指數飆升至37.0，創近15年新高，僅次於2011年1月的40.1高點，風...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。