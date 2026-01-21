外資點名台達電及南電 股價雙雙漲逾2%
台股指數21日開盤後走低，挫低超過300點，台達電（2308）及南電（8046）卻在外資點名看好下，股價雙雙走揚，漲幅超過2%。
美系券商上修台達電2026、2027年每股純益（EPS），以明年28xPE評價，同步升目標。券商預期今年第1季營收季持平，優於過往的季減雙位數表現。預期伺服器電源營收今上半年年增一倍，主要受惠於 GB300 ，緊接著VR200 放量，動能有望延續到下半年。展望明年，預期Power Rack 採用率提升進一步放大台達電的TAM，推升OPM持續擴張
南電12月自結EPS 0.84元，美系大行雖評等還是維持較中性，但認為第4季有上修空間，反應BT因記憶體需求帶起稼動率，另ABF的需求及產品組合亦有所改善。券商認為，市場預期ABF報價未來季度可能會調漲，因材料大廠日商Resonac日前宣布自3月1日起調漲30%（CCL & prepregs)。
