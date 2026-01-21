台積電挫低30元 台股跌逾300點、5日線承壓

台股21日開盤指數下跌10.85點，開盤指數為31,749.14點；賣壓持續出籠摜低指數破5日線。台積電（2330）開盤價1,745元，下跌30元。

群益投顧表示，美元資產基期承壓，帶動全球資金配置轉移對台股的挹注雖在，惟基期相對美股那指明顯偏高，壓縮上檔表現空間，短線估回測12日線尋求支撐，呈現月線之上高檔震盪整理。觀察波段強勢族群，晶片股相對美光頗有超漲之虞，可能牽制影響飆漲的玻纖股力度。股市基期評價偏高，但買盤作價意願積極結構下，電子建議關注低基期題材，並適度分散部分資金至風險迴避題材股為宜。

操作題材可留意：

1.「安世之亂」概念股─去年荷蘭政府以擔心其將業務與智慧財產權轉移至中國大陸為由，接管安世半導體(Nexperia)，但後來撤回以緩解與北京的僵局。安世半導體歐洲高層1月14日(公開聽證會)再度面臨中國大陸母公司聞泰科技的控制權爭奪戰；MOSFET、成熟製程功率元件與保護元件 (ESD) 廠商等，題材(商機)受惠。

2.政策偏多概念概念股─電子股逐漸面臨漲多震盪風險的環境結構下，預估政策偏多概念相關，包括軍工、綠電乃至傳產關稅受惠概念(工具機、汽車零組件相關)等，在兼具題材與風險趨避資金的轉進誘因下，現階段可望呈現相對強勢氛圍。

周二（20日）美股四大指數收盤：道瓊指數收盤為48,488.59點，下跌870.74點、跌幅1.76%；S&P500指數下跌2.06%；那斯達克指數下跌2.39%；費半指數下跌1.68%。台積電ADR跌4.45%。

美國總統川普威脅要對歐洲國家加徵新關稅以換取控制格陵蘭島野心，引發一系列不確定性，催化恐慌指數VIX飆升，導致美股周二全面重跌，三大指數創下三個月來最大單日跌幅。輝達（NVIDIA）跌4.4%。美光（Micron）小漲 0.6% 並創下歷史新高。

三大法人周二集中市場合計賣超157.1億元：外資及陸資（不含外資自營商）賣超39.8億元，投信賣超87.9億元，自營商（自行買賣）賣超21.8億元，自營商（避險）賣超7.4億元。

永豐期貨說，在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少1,154口至5,222口，其中，外資淨空單減少1,051口至32,675口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少2,348口至7,377口。

選擇權未平倉量部分，01月大量區買權OI落在32,000點，賣權最大OI落在31,000點 ; 月買權最大OI落在32,300點，月賣權最大OI落在31,000點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.5下降至1.48。VIX指數上升0至22.32。外資台指期買權淨金額6.91億元 ; 賣權淨金額0.2億元。整體選擇權籌碼面偏多。