美股重跌台指期夜盤挫437點 投顧：震盪風險上升

美國總統川普為爭取格陵蘭控制權，再次揚言對歐洲國家加徵關稅，歐美貿易緊張升溫，20日美股重跌，台積電ADR股價挫低4.45%，拖累台指期夜盤下跌437點或1.38%，報31231點。

週二美股全面收低，道瓊工業指數重摔870.74點或1.76%，收在48488.59點。標普500指數下挫143.15點或2.06%，收在6796.86點。

以科技股為主的那斯達克指數大跌561.07點或2.39%，收22954.32點。費城半導體指數滑落133.22點或1.68%，收7794.19點。

個股方面，輝達（NVIDIA）下跌8.16美元或4.38%，收在178.07美元；美光小漲2.25美元或0.62%，收365美元；台積電ADR跌15.24美元或4.45%，收327.16美元。

凱基投顧提醒投資人，台股近期頻創新高，評價擴張過快，短期震盪風險上升。

不過凱基投顧認為，AI熱潮持續擴張，帶動科技產業結構性升級，支撐台股與美股。目前AI訂單能見度已達2027年，相關產業延續正向的盈餘上修循環，將支撐台股維持中長期多頭，

凱基投顧指出，這波漲價與缺貨現象不再侷限AI核心領域，而是向非AI板塊加速外溢。HBM供給彈性受限、800G光模組中的EML組件出現供需缺口，加上銅、銀、玻纖布、銅箔等原材料成本同步上行，使整體報價產生共振。