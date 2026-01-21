證交所去年繳亮眼成績

臺灣證券交易所表示，面對全球經濟多變與美國關稅政策波動的挑戰，透過「資本市場服務團」整合資源、法規制度大幅鬆綁以及智慧監理科技的導入，逆勢於2025年台灣資本市場交出亮眼成績單並立下五大里程碑。其中，國內一般板上市籌資金額達773億元，創下歷年最高紀錄。

五大里程碑包括整合服務帶動上市熱潮、即時因應美國關稅政策、壯大新經濟產業聚落、強化資安與教育訓練、監理科技帶動審查效率。

證交所積極推動多元產業上市，透過「資本市場服務團」聯手中介機構，於全台舉辦11場座談會，強化企業上市信心。2025年國內一般板掛牌家數達25家，IPO籌資金額達773億元，更刷新歷年紀錄，顯示台灣企業在多變環境下仍具備強勁的擴張動能。

針對2025年美國關稅政策的轉向，證交所展現高度警覺，迅速成立專案小組，深入研析關稅對我國產業供應鏈及企業營運的衝擊。透過即時情資呈報與股市因應對策的執行，有效發揮穩定市場信心的功能，確保資本市場在國際政策波動中維持運作韌性。

證交所為打造更具包容性的掛牌環境，同步於2025年完成多項關鍵法規修訂，包括，第一，彈性面額制度：6月修訂無面額或非10元面額公司的獲利標準及監理規範，接軌國際趨勢；第二，扶植新創生態：5月適度調降創業投資公司上市資本額門檻，鼓勵中型創投進入資本市場取得資金，進而帶動國內新創產業的良性循環。

在資安治理方面，證交所於2025年推動「防範」與「共享」雙管齊下。除明確資安重大訊息揭露標準外，更大力推廣企業加入TWCERT（台灣電腦網路危機處理暨協調中心）。截至2025年底，已有超過70％的上市公司完成入會，透過情資共享降低系統性風險，保障投資人權益。

此外，證交所數位轉型成效顯著，2025年正式導入AI與大數據監理工具，包括：自動化流程，運用RPA（機器人流程自動化）輔助日常監理，推動申報作業全面電子化；以及即時風險管控，透過大數據儀表板與AI新聞分析系統，即時掌握市場動態，實現「預警式監理」，讓審查與監控更趨精準與透明。