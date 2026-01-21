台股連三天創高…短線有壓 法人：量縮不利多頭上攻

台股昨（20）日震盪劇烈，盤中一度大跌299點，不過隨國家隊及外資換股操作等五大買盤齊力點火護持，跌點快速收斂，尾盤更神龍擺尾由黑翻紅，終場上漲120點收31,759點，連三天改寫歷史新高；權王台積電（2330）股價漲15元收1,775元亦創高。

展望後市，法人指出，台股近日漲勢強勁，每日成交量多逾6,000億元，顯示多方氣氛濃厚，雖短線震盪加劇且可能有拉回修正壓力，但趨勢上，不排除農曆年前，行情有機會以驚驚漲方式向35,000點靠攏。

綜合凱基投顧董事長朱晏民、富邦投顧董事長陳奕光、台新投顧副總黃文清等觀點，就技術面觀察，昨日台股開低走高，盤中回測5日均線有守，但成交量連續兩天下滑，形成價量背離，若成交量持續縮減，將不利短線多頭上攻，支撐暫看5日均線。

根據盤後資料顯示，昨日力挺台股的五大買盤，包括八大公股行庫，共計買超台股32.6億元，點火包括台積電、鴻海等權值指標股；其次是外資換股操作，如高盛斥資銀彈101.5億元點火台積電等。

第三是壽險買盤，總計五大壽險金控買超20.4億元；第四是市場主力，如法人主力重要分點「富邦仁愛」買超1.2億等；第五是散戶，昨日融資餘額增至3,712.2億元，攀18多年來新高。

指數漲多，近來多空屢屢短兵相接。昨日早盤一度大跌299點，隨五大主要買盤進場加持，午盤由黑翻紅，終場漲0.38%，成交量減少至7,996億元，呈現價漲量縮格局，總計拉升指數419點。

昨日盤面個股及類股跌多漲少，其中以玻陶大漲9.12%最強勢，電機機械、航運、線纜等也都有1%～3%漲幅，電子類股漲0.58%；族群中，以半導體、重電能源、矽晶圓等表現相對強勢。

千金股漲多跌少，其中川湖、精測亮燈漲停最搶眼，穎崴、旺矽、致茂、印能科技等也都大漲超過半根停板，台積電漲15元、收1,775元，股價再寫歷史新猷；檔數因華城、印能科技擠進千金股行列，增至31檔創歷史新高。

三大法人同步站在賣方，共賣超台股157.1億元。其中外資賣超39.8億元，連二賣、累計賣超317.78億元；投信賣超87.9億元，連18賣、累計賣超996.8億元；自營商賣超29.3億元，連二賣，累計賣超82.3億元。