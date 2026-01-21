股市樂觀指數攀15年新高

經濟日報／ 記者黃于庭／台北報導

國泰金控（2882）發布元月國民經濟信心調查指出，股市樂觀指數飆升至37.0，創近15年新高，僅次於2011年1月的40.1高點，風險偏好指數同步升至23.9，創近一年半新高，有55%民眾預期未來半年台股會上漲，且有近半數民眾認為上半年台股高點在30,000點之上，但也有39％民眾預期台股低點在25,000點下方。同時，景氣現況、展望樂觀指數與消費意願皆呈現上揚。

美國聯準會12月降息，加上AI相關題材刺激大型企業獲利表現亮眼，市場正面看待今年企業獲利，國際股市與台股維持高檔。

調查顯示，元月股市樂觀指數上升至37.0，相較前月的25.1大幅躍進。其中，有55％民眾預期未來半年台股會上漲，較前月大增7.4個百分點，預期台股下跌民眾由22.4％下滑至17.9％。

風險偏好方面，1月風險偏好指數由18.1上升至23.9，其中，37.1％民眾有意願將現金或定存加碼投入股市，較前月增加3.7個百分點，想減碼股市投資者則由15.3％下滑至13.2％。

針對台股高點預期，32%民眾認為台股指數上半年高點將介於30,000（含）至31,000區間，17%則預期高點會超過31,000（含）；23.4%民眾預期低點會落在27,000（含）以上、23.2％民眾預期低點落在26,000到27,000點，另合計有39%民眾預期上半年台股低點可能跌破25,000，其中僅12%民眾認為會跌破23,000。

台股連三天創高…短線有壓 法人：量縮不利多頭上攻

台股昨（20）日震盪劇烈，盤中一度大跌299點，不過隨國家隊及外資換股操作等五大買盤齊力點火護持，跌點快速收斂，尾盤更神...

台積電鉅額交易驚見20張1,822元「仙人指路」 台股動能上看32,142點

台積電（2330）盤後鉅額交易20日再度仙人指路，首次出現1,800元的全新天花板價，其中，驚見20筆1,822元價格，...

就市論勢／矽光子、衛星鏈 有看頭

台股2026年開春展現勢如破竹氣勢，繼元月上旬站穩3萬點大關，受到台積電（2330）法說會利多刺激，以及輝達Vera Rubin平台需求進入拉貨期驅動，昨（20）日加權指數終場漲120點，收31,759點，成交量維持在7,996億元，顯示資金充沛。

三大電子次族群 火熱

台股昨（20）日連三日收高，續往32,000點關卡靠攏，精測（6510）、聯亞等探針卡、光通訊、砷化鎵三大電子次族群強勢...

證交所去年繳亮眼成績

臺灣證券交易所表示，面對全球經濟多變與美國關稅政策波動的挑戰，透過「資本市場服務團」整合資源、法規制度大幅鬆綁以及智慧監...

