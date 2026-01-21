股市樂觀指數攀15年新高

國泰金控（2882）發布元月國民經濟信心調查指出，股市樂觀指數飆升至37.0，創近15年新高，僅次於2011年1月的40.1高點，風險偏好指數同步升至23.9，創近一年半新高，有55%民眾預期未來半年台股會上漲，且有近半數民眾認為上半年台股高點在30,000點之上，但也有39％民眾預期台股低點在25,000點下方。同時，景氣現況、展望樂觀指數與消費意願皆呈現上揚。

美國聯準會12月降息，加上AI相關題材刺激大型企業獲利表現亮眼，市場正面看待今年企業獲利，國際股市與台股維持高檔。

調查顯示，元月股市樂觀指數上升至37.0，相較前月的25.1大幅躍進。其中，有55％民眾預期未來半年台股會上漲，較前月大增7.4個百分點，預期台股下跌民眾由22.4％下滑至17.9％。

風險偏好方面，1月風險偏好指數由18.1上升至23.9，其中，37.1％民眾有意願將現金或定存加碼投入股市，較前月增加3.7個百分點，想減碼股市投資者則由15.3％下滑至13.2％。

針對台股高點預期，32%民眾認為台股指數上半年高點將介於30,000（含）至31,000區間，17%則預期高點會超過31,000（含）；23.4%民眾預期低點會落在27,000（含）以上、23.2％民眾預期低點落在26,000到27,000點，另合計有39%民眾預期上半年台股低點可能跌破25,000，其中僅12%民眾認為會跌破23,000。