就市論勢／矽光子、衛星鏈 有看頭

盤勢分析

台股2026年開春展現勢如破竹氣勢，繼元月上旬站穩3萬點大關，受到台積電（2330）法說會利多刺激，以及輝達Vera Rubin平台需求進入拉貨期驅動，昨（20）日加權指數終場漲120點，收31,759點，成交量維持在7,996億元，顯示資金充沛。

台積電在法說會中提到，2奈米製程不僅在今年上半年大規模量產，良率攀升速度更創下歷史紀錄。受惠AI晶片與先進製程需求，公司宣布2026年資本支出上調至520至560億美元，驚艷投資法人預期。

會中也上修2026年第1季毛利率展望至63%-65%，打破市場對海外建廠稀釋毛利的疑慮，訂單能見度確定跨越2027年。投資法人紛紛上修台積電獲利預估，帶動半導體設備、廠務工程與先進封裝族群的集體行情。

輝達執行長黃仁勳於CES釋出的Rubin平台量產訊息，引發市場連鎖反應。由於Rubin系統對零組件規格要求極致化，市場已針對可能缺料題材如玻纖布、銅箔、CCL等上游材料，相關股價持續走強。但市場所稱的老AI股，如散熱、連接線、組裝等，股價反而受到壓抑。

此外，記憶體市場出現結構性短缺。由於HBM產能擠壓，標準型DRAM報價出現持續性上漲，市場預期這波補漲循環將比以往更長。同時Rubin規格升級帶動的高階載板與CPO矽光子等，因供需缺口持續擴大，相關廠商正迎來高速成長的黃金時段。

除AI伺服器，馬斯克星鏈與太空AI運算網絡的結合成為元月行情另一大亮點。隨衛星通訊進入6G測試階段，台系衛星概念股等在資金挹注下表現強勢，成為科技股中除半導體外，最具成長機會的族群。

投資建議

核心配置半導體先進製程相關產業。鑑於其在2奈米與Rubin平台的絕對優勢，已是台股防禦與進攻兼備的最佳首選。針對傳統產業及消費性電子，因資源向半導體集中可能面臨排擠效應，不易有好的表現。

台股2026年開春展現勢如破竹氣勢，繼元月上旬站穩3萬點大關，受到台積電（2330）法說會利多刺激，以及輝達Vera Rubin平台需求進入拉貨期驅動，昨（20）日加權指數終場漲120點，收31,759點，成交量維持在7,996億元，顯示資金充沛。

