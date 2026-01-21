三大電子次族群 火熱
台股昨（20）日連三日收高，續往32,000點關卡靠攏，精測（6510）、聯亞等探針卡、光通訊、砷化鎵三大電子次族群強勢演出，吸引短多追價，法人預期後市仍有輪漲空間，但切忌過度追價，並應控制持股水位。
美股休市，但道瓊、那斯達克指數期貨電子盤走跌，拖累台股昨日開低一度回測5日線，所幸權王台積電由黑翻紅，加上中小型題材股積極表態，加權指數收在當日最高點，沿5日線盤堅格局不變。
受惠今年AI ASIC專案百花齊放，及晶片複雜度、pin count提升，明顯拉抬產品單價及毛利率，法人看好探針卡產業處於「量價齊揚」甜蜜點。
AI需求強勁帶動相關上游材料漲聲響起，除記憶體、玻纖布、銅箔基板外、磷化銦（Inp）基板亦傳出廠商醞釀漲價，激勵砷化鎵三雄昨日點火轉強，全新股價早盤即漲停鎖死收在184.5元，寫下波段高點，宏捷科、穩懋連動上攻，隨時有創高機會。
搭上CPO多頭順風車的光通訊族群，則由本波一路上漲不回頭的強勢指標聯亞早盤攻上漲停收708元，領先締造歷史新猷，激勵近期拉回整理的華星光、眾達-KY、波若威等相關個股跌深反彈，多頭抵抗意味濃厚。
