文曄甲種特別股 過年前最後買賣日、2月26日終止上市

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導

臺灣證券交易所公告，文曄（3036）發行的文曄甲特（3036A）2月11日為最後交易日、2月26日終止上市。

證交所表示，文曄科技股份有限公司依據其發行的甲種特別股發行條件第1點、公司章程第五條之一及114年10月13日董事會決議，將以原實際發行價格每股50元全數收回甲種特別股，該特別股並將於115年2月26日終止上市。

文曄甲特最後交易日為115年2月11日，也是農曆年前最後的一個股市交易日，自115年2月12日起停止買賣、115年2月22日至115年2月26日停止過戶，115年2月26日為該特別股之收回基準日暨終止上市日。

根據資料顯示，文曄甲種特別股114年度股息每千股發放約2,117元；115年度甲種特別股股息自115年1月1日至2月25日共計56天，每千股發放約391元。股息分派對象，均以本次甲種特別股收回基準日（115年2月26日）股東名簿所載之股東為準，114年度股息需等115年董事會決議114年度盈餘分派後辦理；115年度股息需116年董事會決議115年度盈餘分派後辦理。

文曄 股息

