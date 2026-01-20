雅特力競拍均價38.55元 申購中籤率超越7%
臺灣證券交易所公告，雅特力-KY（6907）採競價拍賣方式辦理承銷，於20日順利完成，得標加權平均價格為38.55元。
證交所表示，雅特力-KY第一上櫃初上櫃普通股股票承銷案，採競價拍賣及公開申購方式辦理，雅特力-KY辦理競價拍賣股數7,919仟股，以美國標方式決定競價拍賣得標價格，已於1月20日上午10時於證交所經由公開方式圓滿完成電腦開標作業，並全部順利拍賣成功，最低得標價格33.11元、最高得標價格73.40元。
另外，雅特力-KY公開申購將於1月21日截止，承銷價30元，一人可申購1張。由於KY公司可直接申請上市櫃掛牌，競拍均價較承銷價高出8.5元供市場參考。
雅特力-KY上櫃日期1月29日，上市前承銷股數1,980張，證交所公布截至20日開盤前有25,794筆申購單，換算當前中籤率7.6％，預計最終中籤率將更低。
上開相關得標資訊請參考證交所網站 / 市場公告 / 競價拍賣公告：https://www.twse.com.tw/zh/announcement/auction.html。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言