雅特力競拍均價38.55元 申購中籤率超越7%

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導

臺灣證券交易所公告，雅特力-KY（6907）採競價拍賣方式辦理承銷，於20日順利完成，得標加權平均價格為38.55元。

證交所表示，雅特力-KY第一上櫃初上櫃普通股股票承銷案，採競價拍賣及公開申購方式辦理，雅特力-KY辦理競價拍賣股數7,919仟股，以美國標方式決定競價拍賣得標價格，已於1月20日上午10時於證交所經由公開方式圓滿完成電腦開標作業，並全部順利拍賣成功，最低得標價格33.11元、最高得標價格73.40元。

另外，雅特力-KY公開申購將於1月21日截止，承銷價30元，一人可申購1張。由於KY公司可直接申請上市櫃掛牌，競拍均價較承銷價高出8.5元供市場參考。

雅特力-KY上櫃日期1月29日，上市前承銷股數1,980張，證交所公布截至20日開盤前有25,794筆申購單，換算當前中籤率7.6％，預計最終中籤率將更低。

上開相關得標資訊請參考證交所網站 / 市場公告 / 競價拍賣公告：https://www.twse.com.tw/zh/announcement/auction.html

