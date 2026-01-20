量價前十強3檔漲停！「這檔」獨霸雙榜最吸睛

快訊

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
成交量前十名。資料來源：玩股網。李慧蘭／製表
台股20日開低走高，在權王台積電（2330）尾盤急拉助攻下，大盤終場上漲120.7點，收在31,759.99點，再締新猷。不過，三大法人續站賣方、合計賣超154.97億元。若觀察今日成交值與成交量前十大個股，台玻（1802）、力積電（6770）、康舒（6282）股價皆收漲停，而台玻是唯一雙榜有名且股價收漲停個股。

從成交值前十大觀察，資金高度集中在權值與AI核心族群。台積電以逾515億元成交值居冠，尾盤收在1,775元歷史天價，單一檔即貢獻指數逾百點，成為撐盤關鍵。聯電（2303）在CPO與成熟製程題材加持下，成交值突破300億元、量價齊揚，是今日少數具「攻擊性」的權值股

此外，ABF載板族群成為另一個成交值焦點，欣興（3037）、南電（8046）、景碩（3189）同步擠進前十名，反映AI伺服器與先進封裝需求持續發酵。不過，族群內部走勢分歧，欣興、南電收紅，景碩則翻黑，顯示高檔換手、籌碼整理意味濃厚。至於鴻海（2317）、國巨（2327）*等大型權值股雖名列成交值前段，股價卻收跌。

若從成交量前十大來看，盤面熱度則集中在中低價與題材型個股。友達（2409）與群創（3481）成交量分居第1與第7大，合計爆出逾82萬張。群創因大股東調節傳聞與解禁前夕的震盪，導致股價重挫，顯示低價、高權重的個股在籌碼鬆動時，成為資金拋售的主要出口。力積電爆量亮燈，則反映記憶體與成熟製程題材吸引短線資金追逐。

此外，聯電、台玻、富喬（1815）同時擠進成交值與成交量榜，是今日少數兼具指標性與人氣的權值股。南亞（1303）雖也雙榜有名，但股價面臨80關考驗有壓，回落收低3.78%。

另，低軌衛星與電源題材持續吸金，康舒、大同（2371）等個股量價齊揚，顯示資金並未因法人賣超而退場，而是快速轉向具想像空間的族群卡位。

法人指出，短線在法人續賣背景下，台股仍屬權值穩盤、題材輪動的結構性多頭格局，操作難度升高，選股重於看指數。

成交值前十名。資料來源：玩股網。李慧蘭／製表
