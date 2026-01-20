台股開低走高…收盤首見31千金！權王台積電等5檔齊創新高紀錄

快訊

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台股20日開低走高收最高，終場收31,759.99點，上漲120.7點，創收盤歷史新高，且首度在收盤出現31檔千金股同台。示意圖／AI生成
台股20日開低走高收最高，終場收31,759.99點，上漲120.7點，創收盤歷史新高，且首度在收盤出現31檔千金股同台。示意圖／AI生成

台股20日開低走高收最高，終場收31,759.99點，上漲120.7點，創收盤歷史新高，且首度在收盤出現31檔千金股同台，權王台積電（2330）創收盤歷史新高之外，致茂（2360）、精測（6510）、穎崴（6515）、旺矽（6223）等則是創下盤中及收盤歷史新高。

台股持續激情演出，台積電領軍下續創新高，收盤千金股檔數也首度有31檔同台出現，量測儀器大廠致茂是20日新進榜的千金股，股價收在1,030元，同步創下盤中及收盤歷史新高。

另外，半導體測試介面族群也是盤面上多頭攻堅部隊，探針卡三雄齊創天價，精測開盤約20分鐘就衝上漲停2,715元鎖死到收盤，創歷史新高；穎崴開低走高翻紅，一度衝達3,790元，創歷史新高，終場收3,740元，也是收盤新高，且超車緯穎（6669）登上股后寶座。

旺矽也是開低走高翻紅，美系外資首度納入買進評等激勵，股價一度衝達2,475元的歷史新高，終場收在2,450元，也是收盤新高。

台股收盤31千金同台，股王仍是信驊（5274）、股后為穎崴、第三名則是緯穎、川湖（2059）亮燈漲停成為第四高千金股、鴻勁（7769）居第五、接下來依序是世芯-KY（3661）、精測、創意（3443）、健策（3653）、旺矽。

第11~20名為大立光（3008）、群聯（8299）、台積電、弘塑（3131）、台光電（2383）、力旺（3529）、聯發科（2454）、嘉澤（3533）、貿聯-KY（3665）、奇鋐（3017）；第21~31名則依序有祥碩（5269）、富世達（6805）、光聖（6442）、AES-KY（6781）、智邦（2345）、台達電（2308）、漢唐（2404）、致茂、亞德客-KY（1590）、印能科技（7734）、華城（1519）。

