三大法人續賣超154億元！投信連18日提款近995億 台股仍靠台積電創高
台股20日開低走高，在台積電（2330）尾盤急拉5元、收歷史天價1,775元助陣下，台股大盤同步續漲120.7點，再刷新歷史最高紀錄31,759.99點，成交值7,771.05億元。三大法人再度聯手賣超154.97億元，其中投信賣超力道最重、連18個交易日已累計賣超994.67億元。
統計三大法人20日買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超39.83億元，投信賣超85.82億元；自營商賣超（合計）29.32億元，其中自營商（自行買賣）賣超21.85億元、自營商（避險）賣超7.47億元。
盤面上，晶圓雙雄成為今日多頭最大主力，一哥台積電早盤開低在1,740元後，盤中承接買盤轉趨積極，尾盤翻紅漲至1,775元，收在今日最高價，貢獻大盤漲點121.79點；二哥聯電（2303）有外資撐腰，加上CPO題材加持，量能持續放大，盤中一度觸及漲停68.7元，終場漲8.48%、收67.8元。
此外，量測儀器大廠致茂（2360），長期受惠AI與HPC測試需求大增，也是輝達（NVIDIA）指定合作夥伴配合半導體大廠，今日順利晉升千元俱樂部成員，終場大漲8.42%，收1,030元，也貢獻大盤11.45點漲點。
而記憶體概念族群雖遭遇美國擬祭出100%關稅逆風，早盤南亞科（2408）、創見（2451）、威剛（3260）、旺宏（2337）等一度急殺跌停，但南亞科法說利多發威，終場跌幅收斂至1.09%、報272元，旺宏更翻紅收高4.2%、報76.8元，展現強勁韌性。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言