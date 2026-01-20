三大法人續賣超154億元！投信連18日提款近995億 台股仍靠台積電創高

「艾蜜莉！台股最近一直漲漲漲，4萬點是不是勢在必行，真的假的？」這兩天聽過好幾次這樣的話了！你們覺得台股真的有這麼猛嗎？ 雖然行情好，對於大家都有賺錢這件事感到開心，但這種「過度樂觀」的氛圍，心裡其實也有點擔心。 分享一件往事，這件事距今應該十年有了，那時負責主揪的朋友，因為某些因素，剛結束一段論及婚嫁的感情，所以揪我們這群好友一起去露營，她對這趟「療傷之旅」的期待高到嚇人，簡直把這當成人生中最重要的大事在辦。 為了這頓晚餐，她特地去訂了當時很流行，一片要價就好幾千塊，比臉還大的「頂級戰斧牛排」（當年A5和牛因為法規，還沒那麼普及，就知道這件是真的很久了），她信誓旦旦地跟我們說：「姐妹們！這絕對要是最完美的一天！我要拍出那種「老娘過得超好」的網美照，我要讓他知道，沒有他，我反而更快樂」。 但人生的「莫非定律」，從來就不會缺席，我們剛抵達營地，連帳篷的營釘都還沒敲好，天空突然像破了洞一樣下起大雨，原本預定要在那邊拍美照的網美草地，變成泥濘不堪的泥巴坑，昂貴的波西米亞風白色野餐墊，才剛鋪上去不到半小時也直接報銷了。

2026-01-20 14:07