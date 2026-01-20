神秘買單又來了 台積電最後一盤爆4217張買單 收天價1775元、市值46兆

快訊

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台積電。（路透）

台股20日開低走高收最高，終場收31,759.99點，上漲120.7點，創收歷史新高，權王台積電（2330）也是開低走高收最高的表現，最後一盤爆4,217張買單，一舉推升股價收在1,775元，上漲15元，漲幅0.85%，寫收盤新高，市值達46.03兆元。

台股早盤以31,584.34點開低，一度下滑至31,340.1點，權王台積電早盤以1,740元開出，下跌20元，最後一盤則是爆出4,217張買單，再拉升5元股價，終場收在1,775元，寫歷史收盤新高，市值也站上46兆元。

台積電法說會報喜，法說會後股價頻頻創高，已連續3個交易日上漲，19日盤中高點曾達1,780元，創歷史新高，20日則是開低走高收最高，領軍台股大盤指數再創收盤新高。

台積電2025年第4季合併營收1兆460.9億元，季增5.7%，年增20.5%，創歷史新高；稅後純益約5,057.4億元，季增11.8%，年增35%，創歷史新高；每股純益19.5元，年增35%。

根據對當前業務狀況的評估，台積電法說會釋出今年第1季展望，預估首季美元營收約346~358億美元，中間值352億美元，季增約4.4%，換算新台幣為1兆933.6億元到1兆1,312.8億元，持續創歷史新高；以匯率假設基礎1美元兌新台幣31.6元計算，毛利率63~65%，營益率54~56%；首季營收將再創高，毛利率與營益率也可望持續季成長。

台積電董事長暨總裁魏哲家表示，AI應用帶動半導體產業持續暢旺，今年台積電仍將是強勁成長的一年，持續超越產業表現，預估美元營收年增近3成，今年將可望再創新高。

