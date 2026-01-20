台股4萬點勢在必行？達人示警「保留現金」：降低期待才不會心態崩塌

「艾蜜莉！台股最近一直漲漲漲，4萬點是不是勢在必行，真的假的？」這兩天聽過好幾次這樣的話了！你們覺得台股真的有這麼猛嗎？

雖然行情好，對於大家都有賺錢這件事感到開心，但這種「過度樂觀」的氛圍，心裡其實也有點擔心。

分享一件往事，這件事距今應該十年有了，那時負責主揪的朋友，因為某些因素，剛結束一段論及婚嫁的感情，所以揪我們這群好友一起去露營，她對這趟「療傷之旅」的期待高到嚇人，簡直把這當成人生中最重要的大事在辦。

為了這頓晚餐，她特地去訂了當時很流行，一片要價就好幾千塊，比臉還大的「頂級戰斧牛排」（當年A5和牛因為法規，還沒那麼普及，就知道這件是真的很久了），她信誓旦旦地跟我們說：「姐妹們！這絕對要是最完美的一天！我要拍出那種「老娘過得超好」的網美照，我要讓他知道，沒有他，我反而更快樂」。

但人生的「莫非定律」，從來就不會缺席，我們剛抵達營地，連帳篷的營釘都還沒敲好，天空突然像破了洞一樣下起大雨，原本預定要在那邊拍美照的網美草地，變成泥濘不堪的泥巴坑，昂貴的波西米亞風白色野餐墊，才剛鋪上去不到半小時也直接報銷了。

稍微緊急收拾一下，後來我發現她坐在帳篷角落一個人啜泣，安慰她的時候，她說：「氣象報告明明說降雨機率只有10%！我準備了那麼久，全部都毀了」。

看到她這麼難過，還有被雨水淋濕的頭髮，心裡其實很捨不得，我默默轉身，從行李箱拿出我出門前偷偷塞進去的「備案」，其實就是幾碗普通的泡麵「滿漢全席」，在等待水滾的同時，帳篷外面的雨聲還是很大，但感覺到她的情緒慢慢平復了下來。

事實上，通往幸福生活最簡單的秘訣，是適度「降低期待」，而不是極致的樂觀，從小到大，所有的聲音都教我們要正面思考，相信明天會更好，相信努力就會有完美的結果，這聽起來很棒，只是在充滿變數的現實世界裡，過度完美的期待，往往就是我們內心最脆弱的根源。

回到開頭，其實這段往事跟做投資，是一樣的道理，很多大大之所以會在股市裡受傷，是因為「期待太高」了，預設買了就要漲，預設每年都要翻倍，所以當大盤稍微回檔，現實跟期待落差太大，心態更容易崩塌。

但真正成熟的投資人，我們永遠會幫自己買保險，不期待買在「最低點」，甚至預設買完可能會跌20%，同時，我堅持只用閒錢投資，並永遠保留一部分現金（也就是我的泡麵）。

這樣一來， 當股市真的下起大雨時，別人像她在雨中崩潰，我卻能穿著雨衣，安穩地吃著泡麵，下次進場前，記得問自己一句：「如果今天下大雨，我有帶泡麵嗎？」

◎本文獲 張紫凌 授權，原文見此；內容受版權保護，未經同意禁止取用。