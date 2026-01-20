快訊

流感就醫人次破10萬！疾管署預估：下周進流行期 春節恐破13萬人次就醫

熊本阿蘇山觀光直升機失聯載2台灣旅客 觀光署：尚無旅行社通報

懶人包／「B19病毒」不是普通感冒、比腸病毒還難防 5大QA解惑病程

台股4萬點勢在必行？達人示警「保留現金」：降低期待才不會心態崩塌

聯合新聞網／ 張紫凌
台股今天開低走高。中央社
台股今天開低走高。中央社

「艾蜜莉！台股最近一直漲漲漲，4萬點是不是勢在必行，真的假的？」這兩天聽過好幾次這樣的話了！你們覺得台股真的有這麼猛嗎？

雖然行情好，對於大家都有賺錢這件事感到開心，但這種「過度樂觀」的氛圍，心裡其實也有點擔心。

分享一件往事，這件事距今應該十年有了，那時負責主揪的朋友，因為某些因素，剛結束一段論及婚嫁的感情，所以揪我們這群好友一起去露營，她對這趟「療傷之旅」的期待高到嚇人，簡直把這當成人生中最重要的大事在辦。

為了這頓晚餐，她特地去訂了當時很流行，一片要價就好幾千塊，比臉還大的「頂級戰斧牛排」（當年A5和牛因為法規，還沒那麼普及，就知道這件是真的很久了），她信誓旦旦地跟我們說：「姐妹們！這絕對要是最完美的一天！我要拍出那種「老娘過得超好」的網美照，我要讓他知道，沒有他，我反而更快樂」。

但人生的「莫非定律」，從來就不會缺席，我們剛抵達營地，連帳篷的營釘都還沒敲好，天空突然像破了洞一樣下起大雨，原本預定要在那邊拍美照的網美草地，變成泥濘不堪的泥巴坑，昂貴的波西米亞風白色野餐墊，才剛鋪上去不到半小時也直接報銷了。

稍微緊急收拾一下，後來我發現她坐在帳篷角落一個人啜泣，安慰她的時候，她說：「氣象報告明明說降雨機率只有10%！我準備了那麼久，全部都毀了」。

看到她這麼難過，還有被雨水淋濕的頭髮，心裡其實很捨不得，我默默轉身，從行李箱拿出我出門前偷偷塞進去的「備案」，其實就是幾碗普通的泡麵「滿漢全席」，在等待水滾的同時，帳篷外面的雨聲還是很大，但感覺到她的情緒慢慢平復了下來。

事實上，通往幸福生活最簡單的秘訣，是適度「降低期待」，而不是極致的樂觀，從小到大，所有的聲音都教我們要正面思考，相信明天會更好，相信努力就會有完美的結果，這聽起來很棒，只是在充滿變數的現實世界裡，過度完美的期待，往往就是我們內心最脆弱的根源。

回到開頭，其實這段往事跟做投資，是一樣的道理，很多大大之所以會在股市裡受傷，是因為「期待太高」了，預設買了就要漲，預設每年都要翻倍，所以當大盤稍微回檔，現實跟期待落差太大，心態更容易崩塌。

但真正成熟的投資人，我們永遠會幫自己買保險，不期待買在「最低點」，甚至預設買完可能會跌20%，同時，我堅持只用閒錢投資，並永遠保留一部分現金（也就是我的泡麵）。

這樣一來， 當股市真的下起大雨時，別人像她在雨中崩潰，我卻能穿著雨衣，安穩地吃著泡麵，下次進場前，記得問自己一句：「如果今天下大雨，我有帶泡麵嗎？」

◎本文獲 張紫凌 授權，原文見此；內容受版權保護，未經同意禁止取用。

台股 回檔 大盤

相關新聞

台股4萬點勢在必行？達人示警「保留現金」：降低期待才不會心態崩塌

「艾蜜莉！台股最近一直漲漲漲，4萬點是不是勢在必行，真的假的？」這兩天聽過好幾次這樣的話了！你們覺得台股真的有這麼猛嗎？ 雖然行情好，對於大家都有賺錢這件事感到開心，但這種「過度樂觀」的氛圍，心裡其實也有點擔心。 分享一件往事，這件事距今應該十年有了，那時負責主揪的朋友，因為某些因素，剛結束一段論及婚嫁的感情，所以揪我們這群好友一起去露營，她對這趟「療傷之旅」的期待高到嚇人，簡直把這當成人生中最重要的大事在辦。 為了這頓晚餐，她特地去訂了當時很流行，一片要價就好幾千塊，比臉還大的「頂級戰斧牛排」（當年A5和牛因為法規，還沒那麼普及，就知道這件是真的很久了），她信誓旦旦地跟我們說：「姐妹們！這絕對要是最完美的一天！我要拍出那種「老娘過得超好」的網美照，我要讓他知道，沒有他，我反而更快樂」。 但人生的「莫非定律」，從來就不會缺席，我們剛抵達營地，連帳篷的營釘都還沒敲好，天空突然像破了洞一樣下起大雨，原本預定要在那邊拍美照的網美草地，變成泥濘不堪的泥巴坑，昂貴的波西米亞風白色野餐墊，才剛鋪上去不到半小時也直接報銷了。

台股開低走高 收31,759點、上漲120點創收盤新高 台積電上漲15元

台股20日開低走高，顯示下檔有撐，盤中翻紅，終場收31,759點，上漲120點，漲幅0.38%，成交量7,771億元，收...

台股夯 55%民眾看好台股後市 僅18%看跌

民眾對台股後市看法明顯轉趨樂觀。根據國泰金控最新公布的2026年1月國民經濟信心調查結果顯示，有55%的民眾預期未來半年...

台股跌逾200點下探五日線 台積電開低20元

台股20日開盤指數下跌54.95點，開盤指數為31,584.34點；賣壓持續出籠，指數下挫逾200點，下探5日均線支撐。...

國泰金1月國民經濟信心調查：民眾看上半年台股上看3萬、下探2.5萬點

國泰金控20日發布2026年1月國民經濟信心調查結果顯示，景氣現況與展望樂觀指數皆上升，並有過半數民眾預期今年經濟成長率...

2026美股基本面續強 基礎建設為抗震核心配置

全球經濟進入經濟緩成長、通膨回落新階段，投信法人認為，2026年將是科技動能與地緣衝突交織的緩增長環境，面對地緣政治、政...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。