台股開低走高 收31,759點、上漲120點創收盤新高 台積電上漲15元
台股20日開低走高，顯示下檔有撐，盤中翻紅，終場收31,759點，上漲120點，漲幅0.38%，成交量7,771億元，收盤創新高，台積電（2330）終場收1,775元，上漲15元，漲幅0.85%，同創收盤新高。
觀察台股成交額排行榜，量大上漲的有，力積電（6770）、康舒（6282）、中探針（6217）、中興電（1513）、川湖（2059）、元晶（6443）、精測（6510）、強茂（2481）、台玻（1802）、IET-KY（4971）、華星光（4979）、全新（2455）、建榮（5340）、聯電（2303）、晶彩科（3535）、致茂（2360）等。
統一投顧表示，台股昨日強勢再創新高，本週將有超過60檔ETF除息，將為台股行情增添新資金動能，惟融資已超過3,600億、技術面目前與季線乖離大、月底美國政府關門議題等風險，仍須提防行情震盪。
操作上建議分批布局業績題材股及短線降關稅受惠股工具機相關、汽車AM、航太、生技，中長線維持聚焦：台積電及先進製程/封裝相關、材料升級或短缺概念、AI概念股、高速傳輸(含光傳輸)、載板與PCB、電力能源相關、衛星航太、成衣製鞋等族群。
台股今年以來不斷創新高，對國際政治地緣壓力，台股已逐漸淡化，目前投資熱潮與風險並存，面對股市高位階，資金需適當配置，後續遇國際環境變化以利調整投資組合。
隨台美正式簽署關稅協議並獲得232條款最惠國待遇，台灣經濟最重要的不確定因素已正式落地。國發會對2026年經濟展望極具信心，中經院亦預測2026年經濟成長率為4.14%。川普近日表示，由於未能獲頒諾貝爾和平獎，他不再認為有義務「只從和平的角度思考國際事務」，並再度強調美國應取得對格陵蘭的控制權。
