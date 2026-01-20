快訊

經濟日報／ 記者徐牧民／即時報導
台股示意圖。聯合報系資料照
台股20日開低走高，顯示下檔有撐，盤中翻紅，終場收31,759點，上漲120點，漲幅0.38%，成交量7,771億元，收盤創新高，台積電（2330）終場收1,775元，上漲15元，漲幅0.85%，同創收盤新高。

觀察台股成交額排行榜，量大上漲的有，力積電（6770）、康舒（6282）、中探針（6217）、中興電（1513）、川湖（2059）、元晶（6443）、精測（6510）、強茂（2481）、台玻（1802）、IET-KY（4971）、華星光（4979）、全新（2455）、建榮（5340）、聯電（2303）、晶彩科（3535）、致茂（2360）等。

統一投顧表示，台股昨日強勢再創新高，本週將有超過60檔ETF除息，將為台股行情增添新資金動能，惟融資已超過3,600億、技術面目前與季線乖離大、月底美國政府關門議題等風險，仍須提防行情震盪。

操作上建議分批布局業績題材股及短線降關稅受惠股工具機相關、汽車AM、航太、生技，中長線維持聚焦：台積電及先進製程/封裝相關、材料升級或短缺概念、AI概念股、高速傳輸(含光傳輸)、載板與PCB、電力能源相關、衛星航太、成衣製鞋等族群。

台股今年以來不斷創新高，對國際政治地緣壓力，台股已逐漸淡化，目前投資熱潮與風險並存，面對股市高位階，資金需適當配置，後續遇國際環境變化以利調整投資組合。

隨台美正式簽署關稅協議並獲得232條款最惠國待遇，台灣經濟最重要的不確定因素已正式落地。國發會對2026年經濟展望極具信心，中經院亦預測2026年經濟成長率為4.14%。川普近日表示，由於未能獲頒諾貝爾和平獎，他不再認為有義務「只從和平的角度思考國際事務」，並再度強調美國應取得對格陵蘭的控制權。

台股 台積電

相關新聞

台股4萬點勢在必行？達人示警「保留現金」：降低期待才不會心態崩塌

「艾蜜莉！台股最近一直漲漲漲，4萬點是不是勢在必行，真的假的？」這兩天聽過好幾次這樣的話了！你們覺得台股真的有這麼猛嗎？ 雖然行情好，對於大家都有賺錢這件事感到開心，但這種「過度樂觀」的氛圍，心裡其實也有點擔心。 分享一件往事，這件事距今應該十年有了，那時負責主揪的朋友，因為某些因素，剛結束一段論及婚嫁的感情，所以揪我們這群好友一起去露營，她對這趟「療傷之旅」的期待高到嚇人，簡直把這當成人生中最重要的大事在辦。 為了這頓晚餐，她特地去訂了當時很流行，一片要價就好幾千塊，比臉還大的「頂級戰斧牛排」（當年A5和牛因為法規，還沒那麼普及，就知道這件是真的很久了），她信誓旦旦地跟我們說：「姐妹們！這絕對要是最完美的一天！我要拍出那種「老娘過得超好」的網美照，我要讓他知道，沒有他，我反而更快樂」。 但人生的「莫非定律」，從來就不會缺席，我們剛抵達營地，連帳篷的營釘都還沒敲好，天空突然像破了洞一樣下起大雨，原本預定要在那邊拍美照的網美草地，變成泥濘不堪的泥巴坑，昂貴的波西米亞風白色野餐墊，才剛鋪上去不到半小時也直接報銷了。

台股開低走高 收31,759點、上漲120點創收盤新高 台積電上漲15元

台股20日開低走高，顯示下檔有撐，盤中翻紅，終場收31,759點，上漲120點，漲幅0.38%，成交量7,771億元，收...

台股夯 55%民眾看好台股後市 僅18%看跌

民眾對台股後市看法明顯轉趨樂觀。根據國泰金控最新公布的2026年1月國民經濟信心調查結果顯示，有55%的民眾預期未來半年...

台股跌逾200點下探五日線 台積電開低20元

台股20日開盤指數下跌54.95點，開盤指數為31,584.34點；賣壓持續出籠，指數下挫逾200點，下探5日均線支撐。...

國泰金1月國民經濟信心調查：民眾看上半年台股上看3萬、下探2.5萬點

國泰金控20日發布2026年1月國民經濟信心調查結果顯示，景氣現況與展望樂觀指數皆上升，並有過半數民眾預期今年經濟成長率...

2026美股基本面續強 基礎建設為抗震核心配置

全球經濟進入經濟緩成長、通膨回落新階段，投信法人認為，2026年將是科技動能與地緣衝突交織的緩增長環境，面對地緣政治、政...

