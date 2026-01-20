快訊

高鐵APP隱藏功能曝光！出站不怕手忙腳亂 通勤族讚：超實用

沒北約也沒差？外媒爆料歐洲35國早已揪群組私聊對付川普發神經

馬上有錢！春節刮刮樂開賣 5款新品總獎金222億元

CNBC專訪 林修銘：台股3萬點展現台灣科技島優勢

中央社／ 台北20日電

2026年剛開春，台股成功站上3萬點關卡，吸引國際媒體關注。台灣證券交易所董事長林修銘接受CNBC電視專訪時表示，這展現出台灣「科技智慧島」的優勢，他看好接下來AI將驅動前瞻產業高速成長，為台灣資本市場持續注入動能。

林修銘1月15日接受美國財經新聞頻道CNBC電視專訪，為林修銘2022年7月上任以來，第2度接受CNBC專訪，顯示台灣資本市場受國際關注度持續升溫。

面對台股2026年一開春就衝破3萬點大關，林修銘認為，這展現出台灣產業的高度韌性與國際競爭力，也是台灣「科技智慧島」的優勢展現。未來AI將改變勞動市場並提升全球生產力，對整體經濟及企業獲利帶來長期正面效益。

展望2026年，林修銘指出，雖然地緣政治的不確定性，可能牽動全球經濟和股市表現，但在預期美國聯準會（Fed）降息、AI產業需求持續，以及全球經濟穩健成長的背景下，看好台灣產業基本面。

林修銘表示，台灣半導體和伺服器供應鏈在全球AI產業鏈中扮演關鍵角色，2025年台灣上市公司總營收年增約13.82%，其中科技類股成長率達21.69%。他看好半導體及資通訊產品的需求動能可望延續至2026年，並持續支撐台股表現。

此外，2025年申請IPO上市公司家數達45家，創下近10年新高，凸顯企業對資本市場的高度信心與投資熱度。林修銘表示，AI將驅動前瞻產業高速成長，證交所希望扶植更多具潛力的前瞻企業。

林修銘指出，2026年上市申請家數目標盼能延續2025的強勁動能；其中，希望逾8成來自數位雲端、智慧醫療、生技醫療、次世代通訊、AI、半導體、資安安控及智慧交通等前瞻產業，較2025年約7成的占比再提升。

資本市場 AI 美國聯準會

延伸閱讀

台股盤中高低震盪逾300點！多頭續攻、由黑翻紅

台積電平盤遊走 台股震盪盤中黑翻紅

台股千金新成員 AI測試需求助攻致茂晉升千元俱樂部

21檔台股 ETF 受益人創高 主動、科技型人氣旺

相關新聞

台股夯 55%民眾看好台股後市 僅18%看跌

民眾對台股後市看法明顯轉趨樂觀。根據國泰金控最新公布的2026年1月國民經濟信心調查結果顯示，有55%的民眾預期未來半年...

台股跌逾200點下探五日線 台積電開低20元

台股20日開盤指數下跌54.95點，開盤指數為31,584.34點；賣壓持續出籠，指數下挫逾200點，下探5日均線支撐。...

國泰金1月國民經濟信心調查：民眾看上半年台股上看3萬、下探2.5萬點

國泰金控20日發布2026年1月國民經濟信心調查結果顯示，景氣現況與展望樂觀指數皆上升，並有過半數民眾預期今年經濟成長率...

2026美股基本面續強 基礎建設為抗震核心配置

全球經濟進入經濟緩成長、通膨回落新階段，投信法人認為，2026年將是科技動能與地緣衝突交織的緩增長環境，面對地緣政治、政...

台股黑翻紅再寫新高 螞蟻雄兵擊敗法人賣壓

台股昨（19）日上演散戶「螞蟻雄兵」力抗三大法人462億元龐大賣壓戲碼，不僅推升大盤由黑翻紅，在台積電股價創新高領航下，...

就市論勢／AI伺服器鏈 動能強

美國總統川普在社群媒體拋出重磅訊息，宣稱自2月1日起對丹麥等國輸美商品加徵10%關稅，並於6月1日升至25%，且將措施與「完全購買格陵蘭」談判綁定，跨大西洋摩擦升溫恐成市場新變數。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。