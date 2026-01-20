2026美股基本面續強 基礎建設為抗震核心配置

快訊

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
2026年S&P500指數中預估淨利成長率為雙位數的類股。資料來源：Bloomberg，J. P. Morgan，聯邦投信整理

全球經濟進入經濟緩成長、通膨回落新階段，投信法人認為，2026年將是科技動能與地緣衝突交織的緩增長環境，面對地緣政治、政策變數仍多的環境，投資策略不宜過度集中單一題材，可透過跨產業配置，提升整體投資組合韌性。基礎建設、公用事業產業因具備股息與穩定現金流特性，有利投資人在市場震盪中降低波動，並掌握中長期報酬機會。

聯邦投信分析，預估美國2026年GDP將高於長期平均的2%以上。根據Bloomberg與外資投行報告顯示，2026年S&P 500指數營收與獲利年增率分別為6.9%與12.4%，持續維持成長。若再分析S&P 500指數中11大類股獲利表現，其中公用事業、原物料、通訊、工業、非必須消費等六大類股的淨利成長率為雙位數成長，再進一步搭配本益比來看，可以發現公用事業類股具備基期較低、又有獲利成長潛力。

聯邦投信表示，聯準會已明確表示未來貨幣政策將更依賴經濟數據調整，市場亦預期降息循環趨於溫和，但整體金融環境已較過去緊縮階段明顯改善，為股市表現提供支撐。從產業面來看，美國近年持續推動電網現代化、交通運輸、能源管線、5G通訊與寬頻建設，加上資料中心與AI應用快速擴張，帶動電力與能源基礎設施需求攀升。隨著政策利率回落，基礎建設企業融資成本下降，將有助提升獲利能力，展現評價與成長雙優勢。

