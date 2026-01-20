快訊

尾牙喝太多隔天怎上班？營養師教迅速復活3步驟：灌咖啡NG

學英國租借香港？傳川普擬提「99年租約」加送美國籍拿下格陵蘭

才剛發聲明「配合調查」！米倉涼子驚傳遭函送法辦

高階材料布局成焦點 亞電亮燈漲停、量能放大逾2萬張

經濟日報／ 記者朱子呈 ／台北即時報導

軟板材料廠亞電（4939）20日盤中攻上漲停板，股價來到43.20元、上漲3.90元，盤中同步改寫歷史新高價；成交量放大至2.3萬張、成交金額約9.75億元。

市場關注，亞電近期題材主軸仍圍繞「產品往高規格、高毛利應用升級」。亞電今年營運重心轉向深耕高階應用，持續投入航太、半導體相關軟板材料的開發與改良升級，並擴大耕耘伺服器、儲能等應用領域，以強化營運結構與獲利體質。

亞電產品結構以覆蓋膜與補強板為主力，並採取控管出貨、提前處理風險的策略，以降低單一市場與客戶回款不確定性，市場解讀有助營運回到更穩健的節奏。

今日股價強勢亮燈，也帶動市場再度聚焦亞電高階應用接單與產品升級進度。展望後市，市場將聚焦亞電在航太、半導體等高規格材料的開發進度與出貨放量能否持續，並觀察產品組合升級對營收與獲利的帶動力道。

亞電 市場 半導體

延伸閱讀

屏東敬老卡升級申辦量新增8000人 使用率最高是國民運動中心

小港機場對面「高雄公園」20年未更新 觀光門面盼升級

雲林朝天宮送每人1件LED背心 3500名學生騎車通學安全升級

花蓮吉安環鄉自行車道升級亮相 山海騎行更安全

相關新聞

台股夯 55%民眾看好台股後市 僅18%看跌

民眾對台股後市看法明顯轉趨樂觀。根據國泰金控最新公布的2026年1月國民經濟信心調查結果顯示，有55%的民眾預期未來半年...

台股跌逾200點下探五日線 台積電開低20元

台股20日開盤指數下跌54.95點，開盤指數為31,584.34點；賣壓持續出籠，指數下挫逾200點，下探5日均線支撐。...

國泰金1月國民經濟信心調查：民眾看上半年台股上看3萬、下探2.5萬點

國泰金控20日發布2026年1月國民經濟信心調查結果顯示，景氣現況與展望樂觀指數皆上升，並有過半數民眾預期今年經濟成長率...

台股黑翻紅再寫新高 螞蟻雄兵擊敗法人賣壓

台股昨（19）日上演散戶「螞蟻雄兵」力抗三大法人462億元龐大賣壓戲碼，不僅推升大盤由黑翻紅，在台積電股價創新高領航下，...

就市論勢／AI伺服器鏈 動能強

美國總統川普在社群媒體拋出重磅訊息，宣稱自2月1日起對丹麥等國輸美商品加徵10%關稅，並於6月1日升至25%，且將措施與「完全購買格陵蘭」談判綁定，跨大西洋摩擦升溫恐成市場新變數。

12檔中低價題材股資金簇擁 法人：擇機布局

台股昨（19）日延續震盪盤堅走勢，續寫歷史新高，部分資金轉戰評價不高的中低價題材股，帶動聯電（2303）、南亞等相關指標...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。