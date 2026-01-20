富蘭克林：開年輪動再起 美國小型股加速啟動

快訊

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導

開年輪動再起，美國小型股加速啟動。富蘭克林投顧指出，美國小型企業前景轉強，信心指數回升。美國12月NFIB小型企業信心指數升至99.5，回到四個月高點，顯示企業對短期前景轉為樂觀，且不確定性指數也降至2024年6月以來的最低水準。

富蘭克林投顧表示，美國小型股受惠於資金重分配效應。美股在元月資金重分配效應下，自去年底以來展開品質輪動，資金從高估值科技龍頭流向小型股與周期性產業。優質小型股估值合理，具備落後補漲機會。

在股價方面，富蘭克林投顧指出，美國小型股獲利預期加速，且相對大型股折價。小型股營收企穩與利潤利率擴張，帶動獲利動能好轉。羅素2000指數2025與2026年獲利增速預估都將領先大型股。

此外，富蘭克林投顧指出，S&P小型股600指數未來12個月獲利預期加速提升，為自2022年以來最強勁的成長，目前預估本益比較S&P 500指數折價幅度達七成，為具吸引力的買進時機。

