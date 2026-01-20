台股盤中高低震盪逾300點！多頭續攻、由黑翻紅

政策與選舉題材支撐，全球股市震盪收紅。值得注意的是，截至上午11點，台股20日盤中由黑翻紅，盤初在空方賣壓出籠下，最低至31,340點後，多頭接近上午10點半時集體反攻衝高至最高點31,729點，高低點落差389點。

針對近期國際情勢，安聯投信表示，美國最高法院尚未就美國總統川普關稅案作出裁決，多少引發外界對於聯準會獨立性的擔憂，加上伊朗等地緣政治局勢受到關注，美股承壓表現相對持平，歐股則因投資人對潛在財政刺激和經濟成長保持信心，延續漲勢。

針對近期台股盤勢，安聯投信台股團隊表示，市場關注重要法說登場，隨後亮麗法說訊息激勵半導體類股相關表現，尤其是產業能見度相關訊息明顯優於市場預期，在AI題材相關撐腰以及關稅傳佳音等雙利多提振下，交投持續熱絡。

展望後市，安聯投信台股團隊表示，ChatGPT問世已超過三年，企業資本及股市資金紛紛投入高度成長的AI相關領域，但隨著成長基期墊高及投資人開始針對投資報酬率更為審慎評估，AI相關個股股價走勢從初期的百花齊放逐步開始出現分化。

在投資機會上，安聯投信台股團隊表示，部分供給有限的零組件將是晶片能否準時量產的戰略物資，可專注關鍵零組件龍頭為主要布局方向。短期雖可能因股價漲多而出現較大震盪，但明辨個股中長期競爭力將提供逢低買進機會。傳產方面，關稅問題可望趨緩，有利稍早流失訂單回流跟評價面回升。