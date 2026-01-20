台玻攻入玻纖布 這檔玻陶股也開發材料、股價拉出第三根漲停

快訊

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導

日本半導體材料廠 Resonac16日宣布，因銅箔、玻纖布等原料供需緊繃，導致價格飆漲，將自2026年3月1日起調漲銅箔基板等PCB材料價格，玻纖布族群近期已飆漲一波，20日漲勢出現分歧，股價仍強勢漲停的為台玻（1802）、建榮（5340）和中釉（1809），台玻攻上50.5元；建榮衝破百元大關；中釉漲停至27.5元。

AI發展帶動的缺貨潮由記憶體蔓延至玻纖布，龍頭廠日東紡目前的產能已達極限，完全沒有額外產能可供給，最快要等到2027年下半年新產能投產，才有機會舒緩供給吃緊的問題；因高階玻纖布產能吃緊，Resonac宣布將調漲銅箔基板等PCB材料價格，漲幅達 30% 以上。

上游玻纖布供不應求，帶動台玻、建榮等股價走勢強勁，台玻、建榮已拉出第四根漲停板，中釉則是第三根漲停，都漲勢猛烈。

台玻以生產成品低介電玻纖布（Low DK）、特殊規格的低膨脹係數（Low CTE）玻纖布為主，而中釉則是開發更上游的低介電玻璃材料，及電子級玻璃材料產品，希望將產品應用延伸至電子、半導體產業。

中釉也投入固態電池用之固態電解質隔離膜材料產品開發，目前已有產品配合客戶進度、送樣測試中。

中釉今股價再度漲停鎖死至27.5元，再創波段新高，成交量超過萬張。

漲停 半導體 銅箔基板

相關新聞

台股夯 55%民眾看好台股後市 僅18%看跌

民眾對台股後市看法明顯轉趨樂觀。根據國泰金控最新公布的2026年1月國民經濟信心調查結果顯示，有55%的民眾預期未來半年...

台股跌逾200點下探五日線 台積電開低20元

台股20日開盤指數下跌54.95點，開盤指數為31,584.34點；賣壓持續出籠，指數下挫逾200點，下探5日均線支撐。...

國泰金1月國民經濟信心調查：民眾看上半年台股上看3萬、下探2.5萬點

國泰金控20日發布2026年1月國民經濟信心調查結果顯示，景氣現況與展望樂觀指數皆上升，並有過半數民眾預期今年經濟成長率...

台股黑翻紅再寫新高 螞蟻雄兵擊敗法人賣壓

台股昨（19）日上演散戶「螞蟻雄兵」力抗三大法人462億元龐大賣壓戲碼，不僅推升大盤由黑翻紅，在台積電股價創新高領航下，...

就市論勢／AI伺服器鏈 動能強

美國總統川普在社群媒體拋出重磅訊息，宣稱自2月1日起對丹麥等國輸美商品加徵10%關稅，並於6月1日升至25%，且將措施與「完全購買格陵蘭」談判綁定，跨大西洋摩擦升溫恐成市場新變數。

12檔中低價題材股資金簇擁 法人：擇機布局

台股昨（19）日延續震盪盤堅走勢，續寫歷史新高，部分資金轉戰評價不高的中低價題材股，帶動聯電（2303）、南亞等相關指標...

