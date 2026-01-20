台積電平盤遊走 台股震盪盤中黑翻紅

台股今天開低，早盤一度下跌近300點，最低為31340.10點，隨後跌勢收斂，盤中翻紅。權王台積電開低走高，盤中力守平盤1760元；受到美國可能對記憶體課100%關稅影響，記憶體族群股價拉回。

10時40分左右，台股加權指數為31675.93點，上漲36.64點，漲幅0.11%。電子類股指數上漲0.13%、金融類股指數下跌0.06%，代表中小型股票的櫃買指數上漲0.9%。

觀察其他權值股盤中表現，鴻海下跌4元，為225.5元；聯發科下跌10元，為1475元；廣達下跌2.5元，為279.5元。

玻纖布族群仍強勢，台玻、建榮分別以50.5元、101.5元衝上漲停；富喬、德宏分別上漲逾4%、1%。

記憶體族群在可能面臨新關稅衝擊下，今天拉回，包括南亞科、威剛、旺宏盤中一度跌停，華邦電下跌逾6%，力積電開低後盤中上漲逾5%。

資深證券分析師王兆立向中央社記者表示，美股19日休市，台股今天指數大致呈現「小紅或小黑」的盤整格局，不至於出現大跌或大漲。

他指出，台股漲勢稍歇，除了因台積電小幅拉回整理，另一原因是美國商務部長盧特尼克（HowardLutnick）日前表示，凡是不在美國境內生產的記憶體企業，可能面臨100%的關稅，今天記憶體族群承壓走弱，後續仍需觀察相關族群表現。