台股夯 55%民眾看好台股後市 僅18%看跌

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
國泰金控公布最新調查，台股夯，55%民眾看好台股後市，僅18%看跌。圖／本報資料照片
民眾對台股後市看法明顯轉趨樂觀。根據國泰金控最新公布的2026年1月國民經濟信心調查結果顯示，有55%的民眾預期未來半年台股將上漲，僅18%認為股市可能下跌，樂觀與保守看法之間出現明顯差距，反映市場情緒整體偏向正向。

國泰金控指出，隨著市場對2026年企業獲利展望轉趨正面，加上國際股市走勢穩健，民眾對股市的樂觀情緒與風險偏好同步回升。本次調查中，民眾股市樂觀指數上升至37。風險偏好指數也回升至23.9，創調查以來的高檔水準。

在台股點位預期方面，調查結果顯示，民眾普遍認為指數有機會維持在高檔區間震盪。有32%民眾認為2026年上半年台股高點將落在30000點至31000點之間，另有17%預期高點可突破31000點，合計49%民眾認為台股上半年高點可站穩30000點之上，顯示市場對高檔表現已有相當共識。

至於低點預期，民眾對修正風險的看法相對收斂。調查顯示，39%民眾預期2026年上半年台股加權指數低點可能落在25000點以下，其中僅12%認為指數可能跌破23000點，多數民眾仍認為即便出現震盪，回檔幅度相對有限。

在總體經濟預期方面，調查指出，57%民眾預期2026年台灣經濟成長率將高於3%，平均預期值為3.06%；另有52%民眾預期2026年通膨率高於2%，平均通膨預期為2.17%。整體而言，民眾對經濟成長的看法略偏審慎，但對物價上漲的感受仍相對明顯。

