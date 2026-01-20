國泰金1月國民經濟信心調查：民眾看上半年台股上看3萬、下探2.5萬點

快訊

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導
國泰金控2026年1月國民經濟信心調查，股市樂觀指數達37。圖／國泰金控提供
國泰金控20日發布2026年1月國民經濟信心調查結果顯示，景氣現況與展望樂觀指數皆上升，並有過半數民眾預期今年經濟成長率超過3％、通貨膨脹率超過2%，股市方面則持續看好且風險偏好上升，49%民眾認為今年上半年台股高點會落在30,000點上方，但有39％民眾預期台股低點可能跌破25,000點。

國發會最新公布的11月景氣對策信號維持黃紅燈，領先指標持續上升，同時指標經回溯修正後轉呈上升，反應景氣仍呈穩健成長。國泰金控（2882）1月調查顯示，景氣現況樂觀指數上升至2.0，展望樂觀指數回升至-0.1。大額消費意願指數上升至11.7，耐久財消費意願指數回升至-9.6。另一方面，買房意願回落至-42.2，而賣房意願指數微幅回升至-33.5。

主計總處於2025年11月28日預估台灣2026年經濟成長率3.54%，通貨膨脹率1.61%。國泰金控調查結果顯示，民眾對於2026年台灣經濟成長率的平均預期值為3.06%，有57%的民眾認為2026年經濟成長率會高於3%；而民眾對於2026年平均通膨預期值為2.17%，有52%的民眾認為2026年通貨膨脹率會高於2%。相較於主計總處，民眾對於2026年的經濟成長預估略偏保守，對於通膨預期則依舊較高。

股市方面，美國聯準會於12月降息，且市場正面看待2026年獲利續受到AI發展提振，國際股市及台灣股市走揚。調查結果顯示，民眾對於台股的樂觀指數上升至37，風險偏好指數同步走強至23.9，均處在調查以來相對高位。

調查顯示，有32%的民眾認為台股指數上半年高點將介於30,000（含）至31,000區間，17%則預期高點會超過31,000（含）。綜合前述，合計有49%民眾認為2026上半年台股加權指數高點會落在30,000（含）上方。

針對民眾對2026上半年台股低點預期，最多民眾（23%）預期2026上半年台股低點會落在27,000（含）以上，但合計有39%民眾預期2026上半年台股加權指數的低點可能跌破25,000，其中僅12%民眾認為會跌破23,000。

